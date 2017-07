Desetmesečni Charlie ima redko neozdravljivo bolezen. Zdravniki ga želijo odklopiti z naprav, starša z njimi bijeta bitko

Veliko Britanijo pretresa primer desetmesečnega dečka, ki z neozdravljivo boleznijo leži v eni od londonskih bolnišnic. Medtem ko ga zdravniki želijo odklopiti z naprav, ki ga ohranjajo pri življenju, njegova starša bijeta bitko, da bi ga ohranila pri življenju.

Bolezen, ki jo ima le 16 otrok na svetu

Charlie Gard ima sindrom izločanja mitohondrijske DNK, redko bolezen, ki naj bi imelo le 16 otrok na svetu. Zaradi genetske mutacije ta bolezen privede do oslabljenih mišic, poškodb možganov in organskih motenj.

Vse od oktobra lani se Charlie zdravi na intenzivni negi v londonski pediatrični bolnišnici Great Ormond Street Hospital. Njegovi zdravniki so povedali, da ne vidi, ne sliši, se ne more premikati, jokati ali požirati. Njegova pljuča delujejo samo še zaradi aparatov, na katere je priključen. Zaradi vsega tega zdravniki menijo, da bi ga starša morala pustiti, da dostojno umre.

A Chris Gard in Connie Yates temu nasprotujeta in želita, da bolnišnica Charlieja odpusti, da ga lahko iz Londona odpeljeta na poskusno zdravljenje v ZDA. Za ta namen sta zbrala skoraj milijon in pol funtov donacij. Ker ju zdravniki ne uslišijo, sta se zatekla celo po pravno pomoč. Neuspešno. Sodniki višjega sodišča, pritožbenega sodišča in vrhovnega sodišča so odločili proti njima in v korist zdravnikov. Odločili so, da fantka z aparatov odklopijo 30. junija.

Charlie Gard se je rodil z redko boleznijo, zaradi katere mu odpovedujejo organi in mišice. (Foto: AP)

Sodišča prikimavajo zdravnikom

Chris in Connie sta se nato obrnila še na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourg, ki pa je zadevo pregledalo, a posredovanje v njej zavrnilo. "Ni nama dovoljena izbira o tem, ali naj najin sin živi in kje naj umre. Naju, še najbolj pa Charlieja, je sistem popolnoma pustil na cedilu," sta razočarano sporočila in dodala, da zlomljenih src preživljata zadnje ure s svojim sinom. "Če se on še vedno bori, se bova borila tudi midva."

Iz bolnišnice so sporočili, da o podrobnostih zdravstvenega stanja svojih pacientov ne morejo razpravljati. "To je izjemno težka situacija za Charliejeve starše in osebje, ki je vpleteno v primer, jima stoji ob strani," so zapisali in za nedoločen čas prestavili odklopitev fantka z naprav. Britanski zdravniki poskusnemu zdravljenju v ZDA niso naklonjeni, ker ga to ne bi pozdravilo – zdravila za to bolezen namreč ni – pač pa bi mu morda lahko le omililo in upočasnilo simptome bolezni. Napredek, ki bi ga zdravljenje lahko prineslo, pa je bil v preteklih primerih zaznan le pri osebah v zgodnejših fazah te bolezni kot je Charliejeva.

Charliejeva starša Chris in Connie si želita, da bi lahko sama odločala o tem, kdaj in kje bo njun sin umrl. (Foto: AP)

Papež Frančišek in Donald Trump podpirata starše

Zgodba, ki je obšla svet, je vzbudila tudi pozornost dveh najpomembnejših ljudi na svetu – papeža Frančiška in ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Papež je v nedeljo pozval k temu, da bi se Charliejevima staršema dovolilo, da ga spremljata in zdravita vse do konca. "Sveti oče z naklonjenostjo in čustvi spremlja situacijo malega Charlieja Garda in njegovim staršem izraža svojo bližino. Moli zanju, z upanjem, da bo njuna želja po tem, da skrbita za svojega otroka vse do konca, spoštovana," je v izjavi sporočil predstavnik Greg Burke.

Trump pa je v ponedeljek tvitnil, da podpira Charlijeve starše in da bi jima rad pomagal. "Potem ko se je seznanil s situacijo Charlieja Garda, je predsednik Trump njegovi družini ponudil pomoč v tej srce parajoči zadevi. Čeprav ni osebno govoril z njimi, ker nanje ne želi na noben način pritiskati, pa so z njimi preko britanske vlade govorili člani njegove administracije. Predsednik si želi pomagati po svojih močeh," je povedala vodja stikov z mediji pri Beli hiši Helen Ferre.