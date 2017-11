Nov uspeh slovenskega dijaka na področju nevroznanosti: iz Katmanduja prinesel srebrno medaljo

Domen Pregeljc, dijak 4. letnika Gimnazije Vič, z raziskovalno nalogo s področja nevroznanosti in encimske katalize, ki jo je opravil v sodelovanju s Kemijskim inštitutom, nadaljuje z odmevnimi mednarodnimi uspehi.

Na 6. azijsko-pacifiški konferenci mladih znanstvenikov v Katmanduju je osvojil srebrno medaljo in prejel priznanje za najboljši poster v tekmovalni kategoriji Vede o življenju.

Domnove raziskave imajo pomembno vlogo pri razumevanju metabolizma živčnih prenašalcev ter s tem povezanih nevroloških bolezni. (Foto: Kemijski inštitut )

Kot so sporočili s Kemijskega inštituta, je Domen v svojem raziskovalnem delu raziskoval kemijsko reakcijo oksidacije endogenega nevromodulatorja feniletilamina, ki deluje v centralnem živčnem sistemu in ima vlogo pri pozitivnem razpoloženju, učinkuje pa zlasti pri povečani fizični aktivnosti. Ker feniletilamin blokira dopaminski transporter in prispeva k povečanim količinam dopamina v sinapsah, ga imenujemo tudi endogeni amfetamin. Razgradnja feniletilamina in sorodnih živčnih prenašalcev poteka s pomočjo encimov monoamino oksidaz. Povečana hitrost razgradnje je povezana s tveganjem pojava nevropsihiatričnih motenj (depresija) ter nevrodegenerativnih bolezni (Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen).

Domen je pri svojem delu uporabljal najsodobnejše metode multiskalne molekularne simulacije, ki nudijo podroben vpogled v kemijo bioloških sistemov. Simulacije potekajo v računalniku in omogočajo natančno razlago eksperimentalnih podatkov oz. nudijo informacije, ki jih z eksperimentom ne moremo pridobiti. Ugotovil je, da mutacija encima monoamino oksidaze upočasni razgradnjo feniletilamina za približno šestkrat, učinek mutacije pa je podrobno razložil s spremembami v aktivnem mestu encima.

Domen je raziskovalno delo opravil pod mentorstvom sodelavcev inštituta Urške Jug, Jerneja Stareta in Janeza Mavrija ter šolske mentorice Alenke Mozer.

Raziskave imajo pomembno vlogo pri razumevanju metabolizma živčnih prenašalcev ter s tem povezanih nevroloških bolezni. Na izviren način povezujejo klinično medicino in kemijsko fiziko. Vrednost njegovega dela se odraža v številnih uspehih na domačih in predvsem mednarodnih tekmovanjih, med drugim je spomladi osvojil srebrno in zlato medalja na dveh raziskovalnih olimpijadah v ZDA.

Nov uspeh v povsem drugačni konkurenci (140 tekmovalcev iz desetih, pretežno azijskih držav) dokazuje visoko kvaliteto raziskovalnega dela, k kateremu je pomembno prispeval tudi Kemijski inštitut.

Domen je s sodelavci inštituta rezultate svojih raziskav že objavil v obliki članka v mednarodni znanstveni revij, drugi članek pa je ravnokar v presoji pri recenzentih.