Dnevnik Eme, ki je preživela kap: 'Bil je čisto navaden dan, potem pa, kot bi mi nekdo nož zarinil v glavo'

Ema Hrustanovič je pred dobrim letom, ko je bila stara le 25 let, doživela hudo možgansko krvavitev. Da je preživela, je potrebovala več operacij. A niti hude bolečine, niti to, da se je morala na novo naučiti hoditi in govoriti, Emi, ne morejo odvzeti optimizma in veselja do življenja.