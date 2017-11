Do leta 2040 na svetu 313 milijonov žensk s sladkorno boleznijo

Sladkorna bolezen je ena najpogostejših kroničnih nenalezljivih bolezni, v Sloveniji zdravila za to bolezen prejema okoli 108.600 ljudi. Število bolnikov s sladkorno boleznijo skokovito narašča, zlasti na račun slabega življenjskega sloga. Svetovni dan sladkorne bolezni, ki ga obeležujemo danes, se osredotoča na to bolezen in ženske.

Ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni želijo zdravstvene organizacije opozoriti na pomen dostopa do osnovnih zdravil za vse ženske s sladkorno boleznijo, pomen izobraženosti bolnic za obvladovanje bolezni in dostopa do informacij za optimalno zdravljenje sladkorne bolezni.

Na svetu živi več kot 199 milijonov žensk s sladkorno boleznijo. Po predvidevanjih Svetovne zdravstvene organizacije bo do leta 2040 ta številka narasla na 313 milijonov. Sladkorna bolezen je deveti najpogostejši vzrok smrti žensk po svetu, zaradi tega vsako leto umre 2,1 milijona žensk.

Dve od petih žensk (60 milijonov na svetu) imata sladkorno bolezen v reproduktivnem obdobju življenja. Sladkorne bolnice imajo večje težave s spočetjem otroka in lahko imajo tudi slabše izide nosečnosti. Približno en od sedmih otrok pa se rodi materi z nosečniško sladkorno boleznijo. Ta lahko vodi v povišan krvni tlak, prekomerno težo in velikost otroka ob rojstvu in težak porod. Veliko žensk z nosečniško sladkorno boleznijo pa pozneje v življenju dobi sladkorno bolezen tipa 2.

Zaradi sladkorne bolezni vsako leto umre dobra dva milijona žensk. (Foto: iStock)

Akcije o ozaveščanju po vsej državi

Da bi ozavestili prebivalce o pomenu preprečevanja sladkorne bolezni, pravočasnem odkrivanju in zdravljenju bolezni, po svetu, tudi v Sloveniji potekajo akcije. Tako bo ta teden med 9. in 13. uro v središču Ljubljane postavljena diabetes info točka z brezplačnimi meritvami sladkorja v krvi. Prav tako bodo delili strokovne publikacije Diabetes, ki zajema tako najpomembnejše teme preteklega leta kot prihajajoče novosti na področju zdravljenja in preprečevanja sladkorne bolezni.

Sladkorna bolezen je letos tudi tema družbeno odgovornega natečaja Plaktivat. Na natečaj je bilo tokrat prijavljeno rekordno število del (161) in prijaviteljev (101). Od tega jih je bilo 31 iz Slovenije ter kar 70 iz tujine, s čimer je projekt krepko prerasel lokalne okvire, so sporočili organizatorji. Strokovna komisija je nagradila mestni plakat z naslovom Sladka grožnja, katerega avtorji so Ciril Trček, Maruša Lekše, Zala Sajko iz agencije LunaTBWA. Zmagovalca natečaja bodo danes predstavili s pomočjo igralca Gojmirja Lešnjaka Gojca, od petka pa je predstavljen na TAM-TAM plakatnih mestih po vsej Sloveniji.

Študenti medicine bodo danes poslancem informativno merili krvni sladkor. Ob tem bodo poslanci in zaposleni v DZ ter predstavniki vlade lahko opravili še meritve krvnega tlaka in indeksa telesne mase. Merjenja se bosta med drugim udeležila podpredsednika DZ Primož Hainz in Matjaž Nemec.