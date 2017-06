Dobra novica za paciente z rakom na prostati: razvili krvni test za učinkovitejše zdravljenje

Znanstveniki so razvili krvni test, s katerim je mogoče določiti, katerim bolnikom z hitro rastočim rakom prostate lahko pomagajo določena nova zdravila. Test v pacientovi krvi zazna kancerogeni DNK in tako zdravnikom pomaga natančneje ugotoviti, ali ciljna zdravila učinkujejo ali ne. Na fundaciji za raziskovanje raka v Veliki Britaniji, Cancer Research UK, menijo, da lahko novi test "močno izboljša stopnjo možnosti preživetja pacientov".

Za ugotavljanje zanesljivosti omenjenega testa so izvedli številne študije z več udeleženci. Pri testiranju za zdravilo olaparib so za drugi del faze kliničnega testiranja tako zbrali krvne vzorce 49 pacientov, ki so zboleli za rakom prostate. Ciljno zdravilo te vrste predstavlja prihodnost onkološkega zdravljenja, a zaradi specifičnega učinkovanja ne deluje pri vseh bolnikih enako dobro.

S pomočjo krvnega testa bi lahko marsikateremu bolniku z rakom prostate povečali možnosti ozdravitve. (Foto: Reuters)

Strokovnjaki z inštituta za raziskovanje raka in Kraljeve fundacije Marsden NHS menijo, da bi test lahko učinkoviteje pomagal pri ciljnem zdravljenju in obenem zmanjšal stranske učinke zdravil. Doslej so z njegovo pomočjo že v štirih do osmih tednih identificirali paciente, ki se na ciljno zdravljenje niso odzivali ter ugotovili, pri katerih pacientih se bolezen razvija ali postaja na zdravila celo odporna.

Strokovnjaki optimistični: test pozitivno vpliva na višjo stopnjo preživetja

Profesor Johann de Bono, onkolog in svetovalec pri omenjenih organizacijah je dejal: "Iz dosedanjih rezultatov nam je uspelo razviti učinkovit krvni test po principu 'tri v enem', ki bo zdravnikom v prihodnje pomagal izbrati pravi način zdravljenja, preveriti njegovo delovanje in spremljati bolezen na dolgi rok." Dodaja še: "Test ima lahko velik vpliv na zdravljenje raka prostate, po drugi strani pa odpira možnosti ciljnega zdravljenja tudi za paciente z drugačnimi vrstami raka."

Zdravnica Aine McCarthy, prav tako z omenjenega inštituta za zdravljenje raka v Veliki Britaniji, je dejala, da test predstavlja zelo razburljiv razvoj dogodkov. "Test ima velik potencial za zvišanje stopnje preživetja pacientov, saj jim pravočasno zagotovi zanje najprimernejše zdravljenje in posledično zniža število predhodnih preizkusov drugih zdravil," je dejala McCarthyjeva. "Nadaljne študije z večjimi skupinami moških bodo še dodatno potrdile uporabo tega testa pri zdravljenju bolnikov z naprednih rakom prostate," je še optimistično dodala.

Tudi njen kolega Matthew Hobbs je do novega testa pozitivno naravnan. "Rezultati te in njej podobnih študij so ključni, saj omogočajo bistveno razumevanje faktorjev, ki spodbujajo določene vrste raka na prostati ali pa jih delajo ranljive za določena ciljna zdravljenja," pojasnjuje.

V Sloveniji za rakom na prostati letno zboli približno 500 moških. Omenjeni rak je tretji najpogostejši rak in šesti najpogostejši vzrok smrti zaradi raka pri moških nad 50. letom starosti. Po podatkih društva onkoloških bolnikov Slovenije in Svetovne zdravstvene organizacije naj bi za rakom na prostati zbolel vsak šesti moški na svetu, bolezen pa je pri nas trenutno v porasti. Zato tudi slovenski zdravniki opozarjajo, da se z aktivnim samo-pregledovanjem vse pogosteje odkrije rak na prostati tudi pri mlajših moških.