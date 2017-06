Dobra novica za vse bolnike z demenco in njihove svojce

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je danes na bilateralni konferenci Slovenija-Norveška o obvladovanju demence napovedala odprtje prve varne točke za osebe z demenco v Sloveniji. Kot je dejala, je prav, da bi bilo teh točk po državi čim več. Meni tudi, da je strokovna javnost dovolj ozaveščena glede demence kot bolezni.

Nussdorferjeva je tudi dejala, da je treba centre za socialno delo opozoriti na osebe z demenco, ki so v družini deležne psihičnega nasilja. Po njenih besedah osebe z demenco ne smejo trpeti nasilja in ponižujočega ravnanja. "Starejšim ljudem je treba zagotoviti dostojanstvo. To je pravica, ki jo je treba ohraniti," je še dejala Nussdorferjeva.

Demenca je najpogostejša nevrodegenerativna duševna bolezen v starosti. (Foto: iStockphoto)

Kot je povedala Alenka Vodončnik iz Zavoda za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj Celje, je demenca najpogostejša nevrodegenerativna duševna bolezen v starosti, zato ni naključje, da ima tudi pomembno mesto v okviru Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2014-2018.

Kompleksni družbeni, socialni in ekonomski vplivi naraščajočega deleža starostnikov in bolnikov z demenco zahtevajo hitrejše ukrepanje in iskanje ustreznejših načinov obvladovanja in obravnave tovrstne problematike. V Sloveniji obstaja zelo malo raziskav v zvezi z demenco, predvsem tistih, v katerih bi skupaj z uporabniki in svojci evidentirali potrebe po storitvah in drugih oblikah pomoči osebam z demenco, ki živijo v domačem okolju, je opozorila Vodončnikova.

Dobili bomo center za pomoč pri demenci

Vsebina projekta se želi čim bolj približati potrebam oseb z demenco in njihovih svojcev s prilagoditvijo obstoječih storitev in z razvojem novih, hkrati pa pilotno uvaja multidisciplinarno obravnavo z ustanovitvijo Centra za pomoč pri demenci.

"Prepričani smo, da bo center ponujal eno izmed pozitivnih praks, saj bo osebam z demenco ter njihovim oskrbovalcem in svojcem na enem mestu ponujal svetovanja različnih strokovnjakov, informacije o ponudbi storitev in druge pomoči, izobraževanja, različne delavnice in treninge, skupine za samopomoč ter mrežo usposobljenih prostovoljcev," je še dejala Vodončnikova.

Staranje prebivalstva velik izziv za Slovenijo

Predstavnica ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janja Romih ocenjuje, da staranje prebivalstva postaja pomemben izziv tudi za Slovenijo. Najhitreje se povečuje starostna skupina nad 80 let, ki potrebuje večji obseg storitve dolgotrajne oskrbe. "V tej skupini za demenco zboli tudi največ starostnikov, od 30 do 45 odstotkov populacije," pravi Romihova.

Dodala je tudi, da je bila maja lani sprejeta strategija obvladovanja demence do leta 2020 v Sloveniji, ki daje velik poudarek sodelovanju,kot ključnemu pogoju za uspešnejše obvladovanje demence. Za uspešnost njene realizacije bodo ključni naslednji meseci, v katerih se bo pripravljal akcijski načrt izvajanje strategije, posamezni deležniki pa prejeli konkretne zadolžitve in svoj del odgovornosti za njeno izvedbo.