Dobra novica za vse kavoljubce: Vsakodnevno pitje kave podaljšuje življenje

Če se vam je morda kdaj zazdelo, da brez skodelice kave dneva preprosto ne boste preživeli, je bil v vašem razmišljanju morda celo kanček resnice. Sodeč po izsledkih najnovejših znanstvenih študij, je redno pitje kave namreč povezano z nižjo stopnjo smrtnosti, piše Abc News.

Podoben vpliv na daljšo življenjsko dobo pa ima tudi brezkofeinska kava. (Foto: Thinkstock)

Že rezultati predhodnih raziskav so kazali na to, da je vsakodnevno pitje kave tesno povezano z manjšim tveganjem za diabetes ter bolezni srca in ožilja. Izsledki dveh najnovejših raziskav, ta teden objavljenih v ameriškem medicinskem dnevniku Anali interne medicine, pa pitje kave celo povezujejo z nižjo stopnjo smrtnosti oziroma z daljšo življenjsko dobo.

Kava je ena najbolj razširjenih pijač, njene morebitne koristi pa že desetletja zaposlujejo strokovnjake.

V eni od teh študij so znanstveniki 16 let spremljali in proučevali vzorce pitja kave več kot 185.000 Američanov. V prvi vrsti so ugotovili, da več skodelic kave kot jih je posameznik spil na dan, večje so bile koristi. Umrljivost pri ljudeh, ki so poročali o štirih ali več popitih skodelicah kave dnevno, je bila kar za 18 odstotkov nižja, kot pri tistih, ki so v času izvajanja študije kave niso pili.

Najnovejše raziskave so pokazale, da vsakodnevno pitje kave vpliva celo na nižjo smrtnost oziroma daljšo življenjsko dobo.

Druga raziskava pa je vključevala več kot 520.000 Evropejcev iz desetih držav, ki so jih prav tako spremljali 16 let. Tudi ta študija je pokazala nižjo stopnjo umrljivosti med tistimi, ki so dnevno popili več skodelic kave.

Redno pitje kave pomembno vpliva tudi na zmanjšanje tveganja za bolezni srca, raka, bolezni dihal, možgansko kap , sladkorne bolezni in bolezni ledvic. (Foto: Thinkstock)

Vodja ameriške raziskave Veronica Setiawan je bila nad sovpadanjem rezultatov obeh raziskav presenečena. Setiawanova, ki je sicer epidemiologinja na Univerzi Južna Kalifornija, je dejala, da je to "presenetljivo in hkrati pomirjujoče". Po njenih besedah namreč več kot polovica Američanov redno pije kavo in je tudi zato zelo pomembno, da razumemo njen vpliv na zdravje.

Kava vsebuje številne bioaktivne snovi, vključno z antioksidanti, za katere je že dolgo znano, da koristijo zdravju.

Setiawanova je skozi raziskavo prav tako ugotovila, da redno pitje kave pomembno vpliva na druge dejavnike, kot so bolezni srca, rak, bolezni dihal, možganska kap , sladkorne bolezni in bolezni ledvic. Podoben vpliv na daljšo življenjsko dobo pa ima, sodeč po rezultatih, tudi brezkofeinska kava.

A pot do tega, da bi lahko kavo oklicali za eliksir dolgega življenja, je po besedah znanstvenikov še dolga. "Še zmeraj namreč nismo na točki, ko bi lahko z vso gotovostjo trdili, da je kava koristna," je dejal Eliseo Guallar, profesor na medicinski univerzi Johns Hopkins Bloomberg, sicer soavtor spremnega uvodnika k rezultatom raziskave. "Zagotovo pa smo bližje temu, da lahko trdimo, da pitje kave ni škodljivo. Tisti, ki je spijejo zares veliko, tako več ne rabijo skrbeti," je še zapisal Guallar.