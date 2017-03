Downov sindrom: Otrok, ki se rodi s kromosom več

Otroci se rodijo drugačni zato, ker imajo v svojem telesu drugačno sestavo vsake celice. Na 21. paru kromosomov imajo namreč en dodatni kromosom, kar povzroča počasen telesni in duševni razvoj. A kljub kromosomu več so tudi ljudje z Downovim sindromom lahko srečni in zadovoljni.