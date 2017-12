Eksotična in draga superživila ali raje kislo zelje, jabolko in navadni kvas?

Vsako leto je popularno kakšno drugo živilo z drugega konca sveta, za katerega nekateri prodajalci obljubljajo, da ima čudežne učinke, cene pa so v primerjavi z drugimi živili zato visoke.

Na Ministrstvu za zdravje opozarjajo, da gre pri "superživilih" bolj za marketinško potezo. Zakonodaja superživil nikjer ne definira. Tudi klinična dietetičarka Andreja Širca Čampa pravi: "Superživilo ... to je marketinški trik." Kot superživilo, pravi Čampa, bi lahko kupovali tudi denimo kislo zelje, ki vsebuje številne za telo koristne snovi, stane pa veliko veliko manj kot "superživila", ki jih kupujemo. Zavitek goji jagod stane denimo 12 evrov, cel kilogram kislega zelja pa dva evra. A se pogosto tega, kar imamo na dosegu roke in poceni, sploh ne zavedamo ... "Že naše naše stare mame so zelo dobro vedele, kako je treba krepiti imunski sistem čez zimo, s hrano, denimo kislim zeljem. Mi pa to pozabljamo, ker nam smrdi, pa nimamo ga časa kuhati in tako naprej. Lažje posežemo po steklenički in poplaknemo kapsulo," pravi Čampa.



Toliko je snovi v naši domači prehrani, ki tudi lahko pomagajo pri krepitvi imunskega sistema, pravi dr. Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo, ki pa jih nočemo ali pa ne znamo najti. In kot primer dr. Štrukelj izpostavi navaden kvas. Poceni živilo, doma ga imamo vsi, a raje kot kvas pogoltnemo vitaminsko tableto. "Vsebuje celo vrsto B kompleksa, torej vitaminov skupine B." Dovolj je, da ga pojemo le ščepec na dan, denimo razstopljenega v vodi, pravi Štrukelj.



Dodatki za višanje odpornosti. Jih res potrebujemo?



V želji, da bi bili zdravi, vsi kupujemo tudi prehranska dopolnila, vitamine, minerale, šumeče tablete, takšne in drugačne kapsule, preparate, praške in še in še. Vsi si seveda želimo, da bi bili čim bolj zdravi in čim manj zbolevali, hočemo si izboljšati imunski sistem ... Kar je logično: zdravje je vrednota. In smo zato pripravljeni tudi globoko seči v denarnico. Vsi ti dodatki namreč niso poceni. Ampak: ali jih res potrebujemo? In ali si lahko z nekritičnim jemanjem in pretiravanjem celo škodimo? Strokovnjaki opozarjajo, da naše telo takšnih dodatkov, če uživamo uravnoteženo in zdravo hrano, sploh ne potrebuje. In da dovolj vseh snovi dobimo iz hrane. Celo več, opozarjajo, da si lahko z nekritičnim jemanje različnih dodatkov, pri čemer mnogi izgubijo vsako mero in jejo po več dodatkov hkrati in to zelo pogosto, brez posvetovanja z zdravnikom ... naredimo celo škodo.



