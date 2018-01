Deklica je bila cepljena po programu, a en odmerek je ni zaščitil pred ošpicami

Odpravila sva se na dopust. Vključil sem telefonski odzivnik, pokril kletko s kanarčkom in spustil mačko na dvorišče. Žena je poklicala taksi, ki je precej hitro pripeljal. Ko sva zapuščala hišo, se je mačka nekako med nogami izmuznila nazaj v hišo. Nisva je želela pustiti v hiši, ker se neprestano trudi požreti kanarčka. Žena je vstopila v taksi, jaz pa sem se vrnil v hišo, da bi mačko spet pregnal na dvorišče. Medtem je že zbežala v zgornje nadstropje ...

Žena, ki je čakala v taksiju, ni želela, da bi taksist izvedel, da bo hiša nekaj dni prazna, zato je pojasnila, da sem se vrnil v hišo zato, da bi voščil lahko noč njeni mami.

Čez dobrih 10 minut sem se končno usedel v taksi.

"Žal mi je, ker ste tako dolgo čakali,'' sem rekel in naprej pojasnjeval: "Neumnica se je skrila pod posteljo. Z dežnikom sem jo moral drezati v rit, da je prilezla ven. Potem se je odločila, da pobegne, pa sem jo zagrabil za vrat. Začela je praskati, tako da sem jo zavil v odejo, da me prasica ne opraska. Ampak uspelo mi je! Na koncu sem jo odvlekel po stopnicah in jo vrgel na dvorišče. Upam, da se nam ne bo spet posrala pred vrati!"

Lahko si predstavljate tišino, ki je nastala v taksiju!