Estetsko preoblikovanje telesa - življenje brez celulita

Dejavniki za njegov nastanek so kompleksni in najpogosteje med seboj močno prepleteni. Celulit povezujemo z dednostjo, hormonskim (ne) ravnovesjem, prehrano, telesno dejavnostjo, stresom, pri ženskah pa mu daje večjo možnost za razvoj že sama struktura vlaken v podkožju. Opišemo ga kot želatinasto snov, sestavljeno iz maščobe, vode in odpadnih snovi. Je tik pod kožo in se tudi brez posebnih zunanjih vplivov s časom gosti, kar povzroča vidne učinke na koži.

Stopnje celulita

Strokovno celulitu rečemo edematozna fibrosklerotična panikulopatija. V različnih stopnjah je celulit različno opazen. Za učinkovito odpravo celulita ali preprečevanje njegovega nastanka nimamo splošnega in preprostega recepta. Veliko je odvisno od tega, v kateri stopnji razvoja celulita je koža. Veliko lažje zdravimo celulit v zgodnejših stopnjah kot pa trdovratnejši celulit, ki je že korenito spremenil strukturo kože.

Nürnberg-Müller lestvica se lahko uporablja za določanje stadija razvoja celulita:

faza 0: koža je gladka v stoječem in ležečem položaju in ob pritisku ni znakov pomarančne kože;

faza 1: koža je gladka v stoječem in ležečem položaju, vendar pa so ob pritisku vidni znaki pomarančne kože; krvni in limfni pretok nista enakomerno razporejena, nekateri imajo normalen pretok, drugi so prizadeti. Kepe povečanih maščobnih celic se povečujejo in še dodatno ovirajo pretok skozi krvne in limfne žile. Odpadne snovi se kopičijo.

faza 2: neravnine na koži so vidne v stoječem položaju, medtem ko se v ležečem ne opazijo, ker je krvni pretok vse slabši v plasti usnjice prihaja do sprememb. Presnova celic v tej plasti je oslabljena. Spreminja se sestava veznega tkiva, elastičnih vlaken je vse manj. Usnjica (dermis) se stanjša. Maščobne kepice obdajajo beljakovine, ki se tu nalagajo.

faza 3: neravnine na koži so opazne v vseh položajih - kakor v stoječem, tako tudi v ležečem. Koža je močno in neenakomerno spremenjena. V nekaterih predelih celulita lahko pride do bolečega vnetja veznega tkiva. V tej fazi so značilne čvrste kepice maščob, ki so sestavljene iz zlepljenih maščobnih celic, ki jih obdajajo beljakovine.

Odstranjevanje celulita

Kot vsake težave se moramo tudi odstranjevanja celulita lotiti celostno; tako od zunaj kot od znotraj. Čeprav nam lepotni market velikokrat obljublja magične rezultate, ki so vidni čez noč, se je treba zavedati, da čudežnih rešitev ni. Rezultati bodo opazni zgolj s kombinacijo zdrave prehrane, rednega gibanja in redne telesne nege.

Priporočljivo je, da se izogibate alkoholu in kajenju, sladkarijam in izdelkom iz bele moke. Izrednega pomena pa je tudi zadosten vnos tekočine v telo (voda ali nesladkan čaj).

Včasih pa naše telo potrebuje pomoč pri doseganju želenih ciljev.

Izjemne rezultate pri odpravljanju celulita prinaša tudi terapija X-Wave, ki v svoj prid uporablja tehnologijo akustičnega valovanja. Znanstveno dokazano učinkovitost akustičnih valov v različnih medicinskih tretmajih uporabljamo že več kot 30 let. Gre za 100 % neinvazivno ter nebolečo metodo, ki zagotavlja vidne rezultate - zmanjšuje celulit ter spodbuja proizvodnjo kolagena. To se kaže v izboljšani elastičnosti, čvrstosti in gladkosti kože.

Priporočenih je med 6-8 terapij.

Priljubljeno terapijo kar 73,6 % uporabnikov označuje kot uspešno (izboljšana elastičnost kože), 85 % strank je zadovoljnih s samim udobjem/prijetnostjo terapijo in ključno – 89 % uporabnikov je bilo s terapijo ter rezultati tako zadovoljnih, da bi jo priporočili naprej.

Gibanje je izrednega pomena za zmanjševanje podkožnega maščevja ter za povečanje krvnega obtoka. Zelo priporočljiva je masaža prizadetih predelov, in sicer v smeri limfnega obtoka (bolj natančno in kontrolirano masažo ter posledično rezultate lahko dosežemo tudi s presoterapijo, ki aktivira delovanje limfnega sistema). Presoterapija je posebna tehnika, ki pomaga limfnim žilam pri odvajanju bremena. Gre za nežno masažo, ki poteka vzdolž limfnih žil. Terapija je uporabna v medicini, kjer jo uporabljamo za zmanjšanje edemov po operativnih posegih, pri poškodbah živcev,… Pri oblikovanju telesa nam terapije limfne drenaže učinkovito pomagajo v boju proti celulitu. Terapijo lahko obiskujemo vsak teden, vsak tretma pa traja približno eno uro.

S celulitom se spopada 85 % vseh žensk. V kolikor želite izstopiti iz začaranega kroga, se bo težave treba lotiti celostno - s pravilno prehrano, vadbo in življenjskim slogom in, za hitrejše in bolj učinkovito doseganje rezultatov, včasih tudi s kakšno dodatno terapijo.

