FOTO: 30 let stavbe ljubljanske porodnišnice, v kateri se rodi več kot tretjina slovenskih otrok

V stavbi ljubljanske porodnišnice, kjer se je na današnji dan pred tridesetimi leti rodil prvi otrok, so danes obeležili 30 let. Na praznovanje so povabili vse 30-letnike, ki so se tu rodili 6. oktobra 1987.

Porodnišnica Ljubljana, ki je osrednja slovenska porodnišnica, je zdravstveni center izjemnega pomena za državo. V njej spremljajo in zdravijo najbolj bolne in ogrožene nosečnice, porodnice in novorojenčke iz vse Slovenije in tudi iz tujine.

Dolgo tradicijo ima tudi na znanstveno-raziskovalnem in pedagoškem področju. V letu 2016 so v pomembnih tujih revijah objavili kar 23 člankov. Kot nagrado za raziskovalno delo jim je vlada lani podarila najsodobnejši ultrazvočni aparat.

V 30 letih v Ljubljani 181.007 porodov

V porodnišnici bodo pridobili štiri nova mesta za intenzivno terapijo novorojenčkov z vso potrebno opremo, saj je vlada zagotovila dodatna sredstva v višini 2,2 milijona evrov za izboljšanje pogojev pri intenzivni negi in terapiji za najbolj kritične novorojenčke iz vse Slovenije. V prihodnjem letu želijo povečati enoto za intenzivno nego in terapijo, saj je novorojenčkov, ki ob kakovostni oskrbi lahko preživijo, vse več, so sporočili z Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana.

V porodnišnici, ki je bila zgrajena s samoprispevkom občanov, se rodi več kot tretjina slovenskih otrok. V njej je približno 6000 porodov na leto, od tega približno 700 prezgodnjih porodov in 200 veliko prezgodnjih porodov, torej pred 32. tednom nosečnosti, ko so novorojenčki še posebej ogroženi.

V Sloveniji se je lani rodilo 86 živih otrok, težkih manj kot kilogram, od tega 70 v Ljubljani. 66 od njih je bilo po zdravljenju na intenzivni enoti odpuščenih domov.

V 30 letih je bilo v Ljubljani 181.077 porodov in rodilo se je 185.297 otrok. Največ oz. 7172 porodov je bilo leta 1988, najmanj pa leta 2003, ko jih je bilo 4967.

Nekaj več kot 1300 žensk prihaja v ljubljansko porodnišnico iz drugih regij in nekaj iz tujine. Približno 120 do 130 nosečnic letno je vanjo napotenih zaradi nujnih stanj, ki ogrožajo življenje nosečnic ali novorojenčkov.

300 zaposlenih, ki opravi 4000 pregledov v ambulanti za ogrožene nosečnice

V porodnišnici je približno 300 redno zaposlenih. Opravijo 4000 pregledov v ambulanti za ogrožene nosečnice, 1100 v dnevnem centru, na oddelek za bolne nosečnice pa jih sprejmejo 2300 letno. Na enoti za intenzivno nego in terapijo letno zdravijo 650 otrok, večinoma nedonošenčkov. "Najmanjši so veliki kot dlan," so zapisali v UKC. Trenutno obnavljajo enoto za intenzivno nego zelo bolnih nosečnic in porodnic po carskih rezih in težkih porodih.

Predsednik uprave družbe Mercator Tomislav Čizmić je vodstvu porodnišnice ob jubileju predal inkubator za nedonošenčke.

Uspešnih let in predhodnikov, ki so postavili temelje za sodobno in varno porodništvo, pa so se spomnili že na slovesnosti v sredo zvečer. Poudarili so predvsem izjemno strokovnost zaposlenih v porodnišnici, ki svoje delo opravljajo z veliko predanostjo.