Gen, odkrit pri miših, odgovor na vprašanja glede prenizkega libida?

Gen, ki ga imenujejo FezF1 in so ga odkrili pri miših, je očitno zelo pomemben pri uravnavanju spolnega vedenja. To so odkrili raziskovalci ljubljanske veterinarske fakutete in odkritje bi lahko postalo zelo pomembno. Veliko žensk namreč trpi zaradi prenizkega libida. In do zdaj učinkovite terapije za to ni bilo. FezF1 bi lahko bil odgovor, a znanstveniki svarijo, da so se prave raziskave šele začele.