Zaradi velikega povpraševanja po cepljenju je ponekod zmanjkalo cepiva proti gripi

Gripa in respiratorna virusna obolenja so na pohodu, v skladu s tem pa bolnišnice po Sloveniji omejujejo, nekatere pa celo prepovedujejo obiske.

Z današnjim dnem so zaradi boljšega nadzora nad epidemiološko situacijo omejili obiske v UKC Ljubljana na eno zdravo osebo med 15. in 17. uro. Na kliničnem oddelku za nefrologijo Interne klinike UKC Ljubljana pa še vedno velja prepoved obiskov. Za sorodnike paliativnih bolnikov lahko lečeči zdravnik napiše posebno dovolilnico. Obiski paliativnih bolnikov so omejeni na 30 minut (ena zdrava oseba).

Gripa je zelo nalezljiva bolezen in virus se z lahkoto širi med prebivalci. Po ocenah zanjo vsako sezono zboli do 10 odstotkov prebivalcev, kar je do 200.000 naših prebivalcev. (Foto: Thinkstock)

Zaradi izbruha črevesno-nalezljive bolezni od danes pa do predvidoma ponedeljka, 15. januarja, velja tudi prepoved obiskov na KO za kardiologijo Interne klinike v 7. nadstropju glavne stavbe UKC Ljubljana. Tudi tu za sorodnike paliativnih bolnikov lahko lečeči zdravnik napiše posebno dovolilnico, obiski paliativnih bolnikov pa so omejeni na 30 minut (ena zdrava oseba).

Zaradi naraščanja okužb dihal in števila obolelih za sezonsko gripo je obiske omejil tudi Onkološki inštitut Ljubljana. Tako je obisk omejen na le eno osebo, ki mora biti tudi popolnoma zdrava, obisk pa lahko traja le pol ure, so sporočili z inštituta. Obiskovalcem priporočajo, naj si pred vstopom v bolniško sobo in po odhodu iz bolnišnice razkužijo roke, upoštevajo naj tudi higieno kašljanja in kihanja v zaprtih javnih prostorih.

Tudi v Splošni bolnišnici Jesenice so zaradi pojava gripe in povečanega števila drugih virusnih obolenj danes delno omejili obiske na bolnišničnih oddelkih. Na internem in kirurškem oddelku ter na oddelku za zdravstveno nego pa so obiske v celoti prepovedali. Omejitve veljajo do preklica.

Kot so sporočili, je na ginekološko-porodniškem oddelku dovoljen obisk zdravega partnerja, na pediatričnem oddelku pa je ob otroku lahko prisoten en zdrav starš ali skrbnik. Na internem in kirurškem oddelku ter na oddelku za zdravstveno nego so medtem obiski v celoti prepovedani.

"Epidemiološka situacija v naši bolnišnici trenutno še ni resna, vendar je odločitev o delni omejitvi obiskov nujna zaradi zaščite pacientov in preprečitve nadaljnjega širjenja sezonskih obolenj med pacienti in osebjem," so pojasnili.

Gripa je že terjala dve smrtni žrtvi na Hrvaškem. Konec tedna je v bolnišnici v Koprivnici zaradi zapleta po virusni okužbi umrla 75-letna ženska, v zagrebški bolnišnici pa je v ponedeljek umrla še ena starejša oseba. Do konca leta 2017 je bilo prijavljenih že 1161 primerov gripe na Hrvaškem, od tega 663 primerov v zadnjem tednu leta.

Zaradi povečanega števila respiratornih okužb in gripe so v Splošni bolnišnici Novo mesto že v torek prepovedali obiske na vseh oddelkih. V nujnih primerih lahko obiske odobri zdravstveno osebje na oddelku, so sporočili iz bolnišnice. Prepoved obiskov velja do preklica.

Obiske so omejili tudi v slovenjgraški in šempetrski bolnišnici. Bolnike, ki se zdravijo v koroški bolnišnici, lahko obišče le ena zdrava odrasla oseba, so sporočili iz bolnišnice. Prav takšen režim imajo v šempetrski bolnišnici. Vse obiskovalce, ki so jim obiski dovoljeni, prosijo, da dosledno upoštevajo navodila.

V Bolnici Petra Držaja v Ljubljani pa so prejšnji teden odprli oddelek za epidemije, ki je namenjen bolnikom, ki zaradi gripe ali drugih okužb dihal potrebujejo bolnišnično zdravljenje. Sezona gripe sicer še ni v polnem zamahu, a so na oddelek že sprejeli prve bolnike.

Zadnja leta se znižuje delež cepljenih tudi v najbolj ogroženi skupini prebivalcev, to je med starejšimi od 65 let. (Foto: Jani Dolinšek)

Eden od načinov zaščite pred gripo je cepljenje. V Sloveniji je precepljenost proti gripi zelo nizka in je med najnižjimi v Evropski uniji. Prejšnjo sezono je bilo pri nas cepljenih rekordno malo ljudi – manj kot 70.000 oseb, kar je precej manj kot pred približno 10 leti, ko se je proti sezonski gripi cepilo skoraj 200.000 prebivalcev, še navajajo na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Zaradi velikega povpraševanja po cepljenju ponekod zmanjkalo cepiva

V letošnji sezoni je povpraševanje po cepivu proti gripi bistveno večje kot v lanski sezoni, zato je v nekaterih zdravstvenih domovih zmanjkalo cepiva.

"Samo v zadnjih treh dneh smo izdali več cepiva proti gripi kot v lanski sezoni v decembru 2016 in januarju 2017 skupaj," so pojasnili na NIJZ. Letos so izvajalcem cepljenja, to so zdravstveni domovi in območne enote NIJZ, izdali že več kot 97.000 odmerkov cepiva, v sezoni 2016/2017 pa so skupno izdali 86.743 odmerkov cepiva.

Kot so pojasnili, so izvajalci cepljenja prejeli cepivo proti gripi glede na naročila, ki so jih posredovali. Dodatna naročila za cepivo, ki so jih prejeli v zadnjih treh dneh, so na NIJZ že realizirali oziroma jih še bodo v naslednjih dneh glede na razpoložljive zaloge. "Naročila in povpraševanje za cepivo proti gripi od izvajalcev cepljenja zbiramo, hkrati pa preverjamo možnost dodatne dobave cepiva v Slovenijo, če bi bilo to treba," so dodali.

Ob tem so na NIJZ spomnili, da cepljenje poteka v vseh njihovih območnih enotah. Seznam enot in delovni čas je dosegljiv na: http://www.nijz.si/sl/ambulante. Zaradi velike zasedenosti in povpraševanja za cepljenje na ljubljanski območni enoti pa so se odločili, da se za cepljenje proti gripi ne bo več treba naročiti prek telefona, ampak se lahko vsi zainteresirani pridejo cepiti brez predhodnega telefonskega naročila, in sicer vsak delovnik med 8. in 12. uro.