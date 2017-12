'HIV ni izbirčen, niso mu pomembni spol, rasa, starost, barva las'

Obeležujemo svetovni dan boja proti aidsu.

Moški se redkeje testirajo za okužbo z virusom HIV. Prav tako so redkeje deležni protivirusne terapije, zaradi česar imajo več možnosti, da umrejo za aidsom in z njim povezanimi boleznimi kot ženske, je danes ob svetovnem dnevu boja protitej bolezni sporočil Program Združenih narodov za boj proti aidsu (Unaids).

Po svetu manj kot polovica moških, okuženih z virusom HIV, prejme ustrezno zdravljenje. Pri ženskah je takšnih 60 odstotkov. Moški tudi pozneje kot ženske začnejo zdravljenje, ga pogosteje prekinejo in po zdravljenju ne upoštevajo priporočil.

Lani je na svetu z virusom HIV živelo okoli 36,7 milijona ljudi, a manj kot 21 milijonov jih je tudi dobilo protivirusna zdravila. Za aidsom in z njim povezanimi boleznimi je lani umrlo milijon ljudi. Zabeležili so tudi 1,8 milijona novih okužb, je sporočil Unaids. Dodali so, da imajo homoseksualni moški 24-krat večjo možnost, da se bodo okužili z virusom HIV kot heteroseksualni moški.

Unaids je tudi opozoril na upad uporabe kondoma med spolnimi odnosi v Avstraliji, Evropi in ZDA. V več kot desetih državah sveta, vključno z Mehiko in Nigerijo, več kot 15 odstotkov homoseksualcev živi z aidsom.

"Če bomo dopustili, da prevlada samozadovoljstvo, se bo HIV razmahnil in naši upi, da bi epidemijo aidsa zajezili do leta 2030, bodo pokopani," je posvaril direktor Unadisa Michel Sidibe.

Pravočasno testiranje je ključno za učinkovitejše zdravljenje. (Foto: iStock)

V Sloveniji nižje število novih diagnoz v primerjavi z lanskim letom

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so letos v Sloveniji prepoznali nižje število novih diagnoz okužbe z virusom HIV v primerjavi z lanskim letom. Do vključno 22. novembra je bilo na NIJZ prijavljenih 33 primerov novih diagnoz. Od tega jih je bilo 23 med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, kar je najmanj v zadnjih desetih letih.

Kot ugotavljajo na NIJZ, je padec števila novih diagnoz predvidoma posledica uspehov kombinirane preventive, predvsem sprememb glede dostopnosti testiranja in kulture testiranja ter takojšnjega zdravljenja oseb, pri katerih odkrijejo okužbo.

Pravočasno testiranje ključno za učinkovitejše zdravljenje

Če okužbo s HIV odkrijemo pozno, zamudimo priložnost za pravočasno in uspešnejše zdravljenje, zato je pravočasno testiranje ključno za znižanje tveganja za zgodnejši razvoj aidsa in smrti.

Testiranje je v Sloveniji dostopno, saj so na voljo številne možnosti.

Najenostavnejše je zaupno testiranje pri izbranem zdravniku, ki za pacienta in zdravnika tudi ne pomeni dodatnih stroškov. A se ga kljub temu tako bolniki kot zdravniki ne poslužujejo pogosto, kar je velika škoda, saj je to najenostavnejši način testiranja, ki bi lahko obenem tudi pomembno vplival na normalizacijo in destigmatizacijo testiranja na HIV, so zapisali v nacionalni komisiji za aids na ministrstvu za zdravje.

Anonimno brezplačno testiranje poteka na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana vsak ponedeljek med 12. in 14. uro.

Okužbo s HIV sicer še vedno spremljata stigma in diskriminacija, zaradi katerih izgubljamo priložnosti za uspešno zdravljenje, saj se ljudje bojijo testirati, obenem pa imata tudi izjemno negativne socialne in psihološke posledice na življenja oseb, ki živijo s tem virusom, poudarjajo nevladne organizacije.

Diskriminacija oseb s HIV je zakonsko prepovedana in etično sporna.

Fotogalerija (7)













Ob dnevu boja proti aidsu je po vsej državi že tradicionalno potekalo več dogodkov, DrogArt bo delil kondome

Mariborski infektologi so prispevali k ozaveščenosti prebivalstva o okužbah z virusom HIV ter z virusoma hepatitisa B in C z brezplačnim in anonimnim testiranjem na omenjene okužbe v avli kirurške stolpnice, so sporočili z Univerzitetnega kliničnega centra Maribor.

Študentska organizacija na Primorskem je delila kondome in rdeče pentlje.

Slovence in Slovenke bodo na to, da HIV ne izbira, decembra opominjali obcestni plakati in animiran TV spot, mlade pa bo DrogArt obiskoval predvsem tam, kjer se zabavajo in tudi iščejo svoje spolne partnerje: v nočnem življenju. Terenska ekipa jim bo na različnih dogodkih, v klubih in barih razdelila več tisoč kondomov ter letake z navodili za pravilno uporabo kondoma.

HIV ni izbirčen, poudarjajo tudi v organizaciji DrogArt. Niso mu pomembni spol, barva las, socialni status, spolna usmerjenost ali starost. To je tudi slogan kampanje, ki se je pričela v teh dneh in je del širšega dveletnega programa HIV v nočnem življenju, ki ga izvaja DrogArt.

S HIV se lahko okuži vsak, ki pozabi, da je treba tudi pri spolnosti paziti na varnost, opozarjajo.

S HIV se lahko okuži vsak, ki pozabi, da je treba tudi pri spolnosti paziti na varnost. (Foto: iStock)

Preprečevanje hiva in drugih spolno prenosljivih okužb je še posebej pomembno pri mladih, zato so se DrogArtovi terenski delavci odpravili tja, kjer se začne njihova brezskrbnost, jim razdelili več tisoč kondomov in jih pozvali k njihovi redni uporabi.

O HIV in ustrezni zaščiti pred njim je treba še vedno glasno govoriti, predvsem pa med mladimi, saj bo vedenje, ki ga bodo prevzeli, ko bodo postali spolno aktivni, odločalo o nadaljnjem širjenju HIV in vplivalo na odgovoren odnos do spolnosti, opozarjajo na DrogArt.

Izkušnje z DrogArtovih terenskih akcij kažejo, da mladi z velikim veseljem vzamejo brezplačne kondome (tudi zato, ker jim je kupovanje kondomov neprijetno opravilo), vseeno pa se postavlja vprašanje, ali jih res tudi uporabijo.

Ker je pri drugem in nadaljnjih spolnih odnosih uporaba kondoma manjša kot pri prvem, je opozarjanje na dosledno uporabo kondoma še kako na mestu. Z njim se ne zaščitimo samo pred HIV, ampak tudi pred drugimi spolno prenosljivimi okužbami in pred nezaželeno nosečnostjo, pravijo.