Intimno zdravje Slovenk pod drobnogledom

Čeprav se zavedajo pomembnosti intimne nege, pa se med njimi najde veliko mlajših žensk, ki zanjo ne skrbijo redno, kar kaže na visok razkorak v dojemanju pomena intimnega zdravja.

To je le ena izmed ključnih ugotovitev raziskave o intimni negi in odnosu do intimnega zdravja med Slovenkami, ki jo je za družbo Bolton Adriatic pod okriljem Chilly izdelkov za intimno nego izvedla neodvisna raziskovalna agencija Mediana. Rezultati so pokazali presenetljiva dejstva, med zanimivejšimi pa vsekakor velja izpostaviti dobro ozaveščenost Slovenk glede pomena intimne nege in izbire ustreznih izdelkov. A ta se nujno ne odraža v njihovih navadah pri redni skrbi za intimno nego, kot smo že spoznali.

Slovenke intimni negi pripisujejo velik pomen

Slovenkam ustrezna intimna nega pomeni veliko (91 %) in za intimno nego redno skrbijo (94 %). Kljub temu so podatki pokazali, da je med ženskami, ki se strinjajo, da redno skrbijo za intimno nego, 9,9 % takšnih, ki v preteklem letu nikoli ni kupilo intimnega mila, oz. 14 % takšnih, ki nikoli ni kupilo intimnih robčkov. Strokovnjaki dodajajo, da je na trgu prisotnih kar nekaj različnih izdelkov za intimno nego, zato so lahko tudi pričakovanja uporabnic drugačna in dosegajo različne rezultate. »Velikokrat pa se ne smemo ali želimo vtikati v prosto izbiro potrošnic – pacientk. Morda nam zadostuje že redno dvakratno tuširanje na dan za optimalno nego intimnih predelov, pa čeprav uporabimo le vodo. Najboljše bi bilo, da bi lahko mila za intimno nego uporabljali kar za nego celotnega telesa,« je o pomembnosti izbire izdelkov za intimno nego spregovorila spec. ginekologinja Renata Završnik Mihič.

Ženske intimno nego po pomembnosti uvrščajo na drugo mesto, takoj za tuširanjem. Ob izrazu intimna nega jih slabi dve tretjini (62 %) najprej pomisli na nego intimnih predelov, natanko 10 % jih v ospredje spontano prikliče misel na intimno milo, 7 % je takšnih, ki intimno nego najprej asociira z britjem intimnih predelov, medtem ko jih kar 2 % najprej pomisli na Chilly.

CHILLY SVETUJE

Za intimno nego strokovnjaki priporočajo uporabo izdelkov za intimno nego, saj ti pomagajo vzpostavljati naravno ravnovesje nožnične sluznice, ki je potrebno za našo zašcito.

Pretekle izkušnje so ključne pri izbiri izdelkov za intimno nego

Tiste, ki za intimno nego skrbijo redno, menijo, da nepravilna intimna nega lahko povzroči vec škode kot koristi. Skrbi jih, da se v izdelkih za intimno nego nahajajo škodljive sestavine, na kar so pri izbiri še bolj pozorne, in navajajo, da imajo o intimni negi premalo informacij.

Te, kot je pokazala raziskava, največkrat išcejo prek strokovnjakov, farmacevtov in ginekologov, se pogovarjajo s prijateljicami, starši ali pa si o izdelkih preberejo na blogih. Še največ pa jim pomenijo pretekle izkušnje. Slednje so tudi najpomembnejši odločitveni faktor za nakup izdelka za intimno nego (96 %) še zlasti pri mlajših ženskah med 16. in 24. leti, sledijo jim sestavine (92 %), ki so najmanj pomembne ravno mlajši populaciji med 25. in 34. letom, a jih prepričajo priporočila strokovnjakov (79 %), cena (75 %), dostopnost na različnih prodajnih mestih (69 %), vonj (71 %) in priporočila prijateljic (49 %).

Ali za intimno nego zadostuje milo za telo?

Preseneča dejstvo, da skoraj polovica anketiranih žensk (45 %) meni, da za intimno nego zadostuje milo za telo. Ginekologinja Renata Završnik Mihič ob tem dodaja: »To je napačno, saj je koža na telesu sestavljena drugače kot koža okoli intimnih predelov in sluznica, ki prehaja v nožnico. Približno tako, kot bi si kožo okoli ust umivali z zobno pasto. Neprimerni izdelki za umivanje intimnih predelov lahko porušijo pH ravnovesje in prispevajo k vzpostavitvi okolja, ki je še posebej primerno za razvoj in koloniziranje mikrobov, glivic in bakterij. Takrat pride do okužb, vaginalnih in bakterijskih, ki jih ženske včasih zanemarjajo in si želijo, da minejo kar same od sebe. Ustrezna intimna higiena ni pomembna zgolj v času menstruacije, temveč je sestavni del ženskega vsakdana. Tako kot prhanje ali uporaba dezodoranta ...«

CHILLY SVETUJE

Za intimno nego strokovnjaki ne priporočajo uporabe klasičnih izdelkov za tuširanje, saj so ti prilagojeni na pH kože, ki je višji od pH-ja intimnih predelov. Ohranjanje ustrezne kislosti intimnega predela preprečuje razvoj škodljivih mikrobov.

Dobri dve tretjini žensk (67 %), ki so v zadnjem letu kupile intimno milo ali robčke, za ustrezno intimno nego vsaj enkrat dnevno poskrbi s klasicnimi izdelki za tuširanje. Tistih, ki pri svoji intimni negi redno uporablja intimna mila, je dobra polovica (54,5 %). Uporaba intimnih robčkov še posebej izstopa v času menstruacije (24,4 %). Še vedno se med njimi nahaja nekaj žensk, ki za intimno nego poskrbijo ločeno od ostale osebne nege in jo opravljajo v bideju. Visoko pa prednjači odstotek tistih, ki se med tuširanjem posvetijo tudi intimnim predelom (81 %), kar ni nepričakovan podatek.

Slovenke dosledno upoštevajo nasvet, da je pri intimni negi pomembno tudi spodnje perilo. Slabe tri četrtine žensk uporablja bombažne spodnje perilo (64 %), več kot polovica pa se jih izogiba tangicam in/ali čipkastemu perilu (53 %). Na vsaki dve uri tampone pri menstruaciji menja 55 % vprašanih, vložke pa menjajo na štiri ure (77 %). Več kot tri četrtine Slovenk uporablja mila, ki so posebej označena kot primerna za intimno nego (83 %).

Najmanj prednosti v intimnih robčkih za intimno nego vidijo mlajše ženske, stare med 25 in 34 let, šolarke, dijakinje, študentke. A te hkrati večinoma zaupajo oznakam, kot so eko, bio, dermatološko testirano ipd. V en glas se strinjajo, da je ustrezna nega v času menstruacije izjemno pomembna, in se zavedajo, da porušeno ravnovesje lahko privede do razvoja bakterij, glivic, draženj in okužb.

Na podlagi ugotovitev raziskave je spec. gin. Renata Završnik Mihič podala sklepno misel: »Tudi sama pri svojem delu spoznavam, da je intimna nega Slovenkam pomembna. Izvajajo jo redno, dosledno in vedno bolj pravilno. Uporabljajo preverjene izdelke, ki ustrezajo varnostnim standardom in ne škodijo, zavedajo se prednosti uporabe bombažnega perila, ki ga tudi redno menjajo. Intimni predeli so negovani, zdepilirani ali pobriti. Hkrati pa je zaradi stresnega načina življenja in neredne prehrane s preveč ogljikovimi hidrati še vedno zelo veliko težav z izcedki. Vsem svetujem, da prisluhnejo lastnemu telesu in dajo prednost tistemu, kar je pomembno tako pri intimni negi kot pri vsakdanjih stvareh.«

O RAZISKAVI ODNOS DO INTIMNE NEGE

V marcu 2017 je raziskavo o intimni negi na reprezentativnem vzorcu 600 anketiranih žensk, starih med 16 in 55 let, s sistemom računalniško podprtega spletnega anketiranja (CAWi) opravila raziskovalna agencija Mediana. Namen raziskave je bil preučiti odnos do intimne nege in spoznati nakupne ter intimne navade pri potrošnicah.