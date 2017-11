Je konoplja novo upanje za vaše težave?

Ali poznate razliko med industrijsko in medicinsko konopljo?

Najprej je potrebno razčistiti zmedo, ki nastaja okoli osnovnih pojmov. Obe vrsti konoplje, ki jima po domače pravimo tudi marihuana ali kanabis, sta istega rodu, vendar sta si v resnici različni že na prvi pogled. Industrijska konoplja je visoka in ožje razrastla rastlina, podobna bambusu. Vsebuje nizke vrednosti najbolj znanih kanabinoidov THC-ja in CBD-ja, gojena pa je z namenom širše industrijske predelave. Medicinska konoplja je v nasprotju z industrijsko po navadi kratka in široka, v prvi vrsti pa se jo goji z namenom pridobivanja vršičkov. Ima tudi večji spekter terpenov, ki izboljšujejo terapevtske učinke s CBD-jem in THC-jem.

Terapevtski učinki CBD-ja

Ravno iz slednjega razloga je medicinska konoplja ne le vedno bolj priznana s strani zdravstvene stroke, pač pa se vedno več ljudi zavzema za njeno legalizacijo. Na tem področju je sicer že opaziti nekaj napredka, vendar je kljub splošno znanim terapevtskim potencialom njena uporaba v večini držav še vedno prepovedana. Tu pa se skriva dodatna prednost CBD-ja, tega izjemnega naravnega ekstrakta konoplje: ker je njegova uporaba povsem legalna in varna, ga vedno več ljudi uživa kot preventivo ali kot dopolnilo k terapiji z zdravili v primeru zdravljenja različnih bolezenskih stanj.

Terapevtski potenciali CBD-ja izvirajo iz njegove sposobnosti vplivanja na endokanabinoidni sistem, sistem v našem telesu, ki uravnava mnoge pomembne aktivnosti, vključno z apetitom, razpoloženjem in zaznavanjem bolečine, pa tudi delovanje imunskega in živčnega sistema. Kanabinoidi, prisotni v konoplji, vplivajo na različne vidike tega sistema, kar je razlog, da zdravstvena stroka vedno bolj podpira uživanje CBD-ja tudi v primeru duševnih bolezni – izkazal se je namreč za močan antidepresiv in alternativa nekaterim zdravilom za duševne bolezni. Zmanjšuje vnetje v možganih, ki je pogost vzrok za nastanek depresije, za nameček pa še izboljšuje razpoloženje. Pomaga tudi ljudem z anksioznimi motnjami, saj zmanjšuje intenziteto in trajanje tesnobe, še posebej med javnim nastopanjem oziroma govorom pred množico ljudi.

S tem pa neverjetnih učinkov CBD-ja še ni konec

Na naraven način namreč lajša tudi vrsto drugih bolezenskih stanj, kjer običajna zdravila ne zadostujejo. Raziskave so pokazale, da pomaga lajšati simptome sladkorne bolezni, saj uničuje beta celice trebušne slinavke in zato lahko zmanjša potrebo po dodatnem vnosu zdravil kot je na primer inzulin. Konoplja zaradi svojih protivnetnih učinkov dokazano pomaga tudi ljudem z multiplo sklerozo – ker se veže na receptorje v živcih in mišicah, pomaga nadzorovati mišične krče in lajšati bolečine, zmanjšuje spastičnost ter lahko celo zavira napredovanje bolezni. CBD se je izkazal za učinkovitega tudi pri lajšanju nevrodegenerativnih bolezni, na primer simptomov Parkinsonove bolezni, saj zaradi antioksidativnih učinkov pomaga ščititi nevrone in zmanjšuje mišično napetost.

Je legalno?

Ker CBD konopljino olje ne vsebuje ilegalnih vsebnosti THC-ja, je povsem legalno. Ne odlikuje ga le preprosta, ampak tudi popolnoma varna uporaba, saj vašega telesa ne more zasvojiti in nima psihoaktivnih učinkov. Prav tako veliko ljudi ne ve, da ga lahko preprosto naročijo preko spleta in ga dobijo dostavljenega na dom. Podjetje HempMedico je edino v Sloveniji, ki ima na svoji spletni strani HempMedico.si bogato ponudbo certificiranih CBD izdelkov vrhunske nemške kakovosti znamke SupraHemp, ki so prepričali uporabnike po vsej Evropi. Dostopni so namreč v kar 20 evropskih državah.

V ponudbi boste našli:

CBD olje oziroma konopljino olje nastane prek posebnega postopka obdelave, obdrži pa vsa pomembna hranila – nenasičene maščobne kisline, vitamine, aminokisline in ostale pomembne snovi.

CBD smolo – ki je konopljin ekstrakt. Uporaba smole je zelo enostavna in učinkovita.

CBD kristale – imajo prav tako antioksidativne učinke, njihovo odmerjanje pa je enostavnejše in natančnejše kot denimo odmerjanje olja ali smole.

CBD vapor olje je primerno za vse tiste, ki jim ustreza uporaba uparjevalnika. Njegova glavna prednost je, da se zaradi inhaliranja prek pljuč razširi neposredno v krvni obtok.

Veliko zadovoljnih uporabnikov priča o tem, kako jim je CBD spremenil življenje

Štefan, 75 let, upokojeni farmacevt

»Pred šestimi leti so se mi pojavile hude bolečine v mišicah in sklepih in osebni zdravnik mi je postavil diagnozo fibromialgije, t. i. kroničnega mišično-skeletnega sindroma, ter mi predpisal terapijo z zdravili. Ta so moje bolečine sicer nekoliko omilila, a s stanjem še vedno nisem bil zadovoljen. Zdravje mi veliko pomeni, zato sem pričel raziskovat še druge možnosti in izvedel za blagodejne učinke CBD smole. Odkar sem svojo terapijo dopolnil še s 20 % CBD smolo, so moje bolečine redkejše, z boleznijo pa se spopadam veliko lažje.«

Martin, 44 let, avtoprevoznik

»V študentskih letih sem se med smučanjem močno poškodoval in od takrat dalje so me kljub uspešni operaciji spremljale bolečine v hrbtenici in sklepih. Z njimi sem se že tako rekoč sprijaznil, potem pa izvedel, da je takšne in drugačne bolečine možni lajšati s konopljino smolo. Nekaj dni po tem sem po naključju izvedel za HempMedico svetovanje in jim razložil svojo situacijo ter jih povprašal za nasvet. Ves čas spremljajo moje počutje in mi pomagajo oblikovati terapijo – trenutno jemljem 30 % CBD smolo in moje bolečine so veliko redkejše ter manj intenzivne.«

Irena, 52 let, delavka v proizvodnji

»Pred približno desetimi leti sem se srečala z artritisom. Bolezen je prišla povsem nepričakovano in me precej šokirala, saj sem sicer po duši športnica, potem pa se kar naenkrat nisem bila več zmožna gibati kot prej. V vseh teh letih sem jemala kar nekaj različnih zdravil, ki pa niso pomagala, kot bi si želela. Na srečo sem izvedela za pozitivne učinke konoplje in ob posvetu z mojim zdravnikom pričela jemati 15 % CBD olje – od takrat je moje počutje veliko boljše, predvsem pa se veliko lažje gibam.«

Imate kakšno vprašanje?

Vaše dobro počutje podjetju HempMedico veliko pomeni, zato so vam ves čas na voljo njihovi strokovnjaki, ki vam bodo pomagali razrešiti morebitne dileme in vam pomagali izbrati način uživanja CBD-ja, ki bo najbolj ustrezal vašim potrebam in željam. Pokličite jih na telefonsko številko 031/624-777 ali jim pošljite sporočilo po elektronski pošti info@hempmedico.si. Povpraševanje lahko oddate tudi na spletni strani HempMedico.si ali na Facebook strani v zasebnem sporočilu, njihovi strokovnjaki pa vam bodo odgovorili v najkrajšem možnem času in vam pomagali do boljšega počutja.

Prijavite se tudi na e-novice in všečkajte našo Facebook stran HempMedico Slovenija, kjer večkrat tedensko objavljamo zanimive izobraževalne članke in ostale novice ter zanimivosti o konoplji in CBD-ju.

Zaupajte preverjeni kakovosti, zaupajte HempMedicu!

Naročnik oglasa je Project nature d.o.o.