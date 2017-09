Je konoplja novo upanje za vaše težave?

Ali poznate razliko med industrijsko in medicinsko konopljo?

Najprej je potrebno razčistiti zmedo, ki nastaja okoli osnovnih pojmov. Obe vrsti konoplje, ki jima po domače pravimo tudi marihuana ali kanabis, sta istega rodu, vendar sta si v resnici različni že na prvi pogled. Industrijska konoplja je visoka in ožje razrastla rastlina, podobna bambusu. Vsebuje nizke vrednosti najbolj znanih kanabinoidov THC-ja in CBD-ja, gojena pa je z namenom širše industrijske predelave. Medicinska konoplja je v nasprotju z industrijsko po navadi kratka in široka, v prvi vrsti pa se jo goji z namenom pridobivanja vršičkov. Ima tudi večji spekter terpenov, ki izboljšujejo terapevtske učinke s CBD-jem in THC-jem.

Terapevtski učinki CBD-ja

Ravno iz slednjega razloga je medicinska konoplja ne le vedno bolj priznana s strani zdravstvene stroke, pač pa se vedno več ljudi zavzema za njeno legalizacijo. Na tem področju je sicer že opaziti nekaj napredka, vendar je kljub splošno znanim terapevtskim potencialom njena uporaba v večini držav še vedno prepovedana. Tu pa se skriva dodatna prednost CBD-ja, tega izjemnega naravnega ekstrakta konoplje: ker je njegova uporaba povsem legalna in varna, ga vedno več ljudi uživa kot preventivo ali kot dopolnilo k terapiji z zdravili v primeru zdravljenja različnih bolezenskih stanj.

Terapevtski potenciali CBD-ja izvirajo iz njegove sposobnosti vplivanja na endokanabinoidni sistem, sistem v našem telesu, ki uravnava mnoge pomembne aktivnosti, vključno z apetitom, razpoloženjem in zaznavanjem bolečine, pa tudi delovanje imunskega in živčnega sistema. Kanabinoidi, prisotni v konoplji, vplivajo na različne vidike tega sistema, kar je razlog, da zdravstvena stroka vedno bolj podpira uživanje CBD-ja tudi v primeru duševnih bolezni – izkazal se je namreč za močan antidepresiv in alternativa nekaterim zdravilom za duševne bolezni. Zmanjšuje vnetje v možganih, ki je pogost vzrok za nastanek depresije, za nameček pa še izboljšuje razpoloženje. Pomaga tudi ljudem z anksioznimi motnjami, saj zmanjšuje intenziteto in trajanje tesnobe, še posebej med javnim nastopanjem oziroma govorom pred množico ljudi.

S tem pa neverjetnih učinkov CBD-ja še ni konec

Na naraven način namreč lajša tudi vrsto drugih bolezenskih stanj, kjer običajna zdravila ne zadostujejo. Raziskave so pokazale, da pomaga lajšati simptome sladkorne bolezni, saj uničuje beta celice trebušne slinavke in zato lahko zmanjša potrebo po dodatnem vnosu zdravil kot je na primer inzulin. Konoplja zaradi svojih protivnetnih učinkov dokazano pomaga tudi ljudem z multiplo sklerozo – ker se veže na receptorje v živcih in mišicah, pomaga nadzorovati mišične krče in lajšati bolečine, zmanjšuje spastičnost ter lahko celo zavira napredovanje bolezni. CBD se je izkazal za učinkovitega tudi pri lajšanju nevrodegenerativnih bolezni, na primer simptomov Parkinsonove bolezni, saj zaradi antioksidativnih učinkov pomaga ščititi nevrone in zmanjšuje mišično napetost.

Premagajte težave z zdravjem po naravni poti s certificiranimi konopljinimi produkti SupraHemp dobavitelja HempMedico

Spletna trgovina HempMedico.si ponuja široko izbiro vrhunskih izdelkov SupraHemp preverjene nemške kakovosti z visoko vsebnostjo CBD-ja:

CBD olje nastane prek posebnega postopka obdelave, obdrži pa vsa pomembna hranila, vse od nenasičenih maščobnih kislin, pa do vitaminov, aminokislin in ostalih pomembnih snovi.

CBD smola oziroma konopljin ekstrakt je v posebnem procesu pridobljen s pomočjo ogljikovega dioksida. Uporaba konopljine smole je zelo enostavna in učinkovita, saj omogoča vnos zelo močnih in čistih izvlečkov v telo.

CBD kristali imajo prav tako antioksidativne učinke, njihovo odmerjanje pa je enostavnejše in natančnejše kot denimo odmerjanje olja ali smole.

Konopljin čaj je prav tako kot drugi konopljini izdelki znan kot odličen antioksidant. Krepi imunski sistem in blagodejno vpliva na srčno-žilni sistem ter metabolizem, pomaga pa tudi pri zniževanju holesterola in sladkorja v krvi.

CBD konopljine kapljice lahko zaužijemo samostojno in jih kapnemo pod jezik, lahko pa jih zmešamo z medom ali jedilnim oljem (najbolj primerno za uporabo je konopljino, olivno ali kokosovo olje). CBD je dostopen tudi v obliki kristalov, kar je dodatna prednost njegove uporabe – zaužije se ga namreč lahko s hrano in pijačo, s čimer se lahko zakrije njegov specifičen okus.

Nekateri pa bolj prisegajo na uparjevanje CBD-ja, saj se na ta način prek pljuč razširi neposredno v krvni obtok, kar ima takojšnji terapevtski učinek, obenem pa se njegovi učinki ne izničijo v tolikšni meri kot med oralnim uživanjem.

Zaupa nam že več kot 2000 strank

Irena, 52 let, delavka v proizvodnji

»Kot dopolnilo k mojim zdravilom sem pričela jemati 15 % CBD olje – od takrat je moje počutje veliko boljše, predvsem pa se veliko lažje gibam.«

»Pred približno desetimi leti sem se srečala z artritisom. Bolezen je prišla povsem nepričakovano in me precej šokirala, saj sem sicer po duši športnica, potem pa se kar naenkrat nisem bila več zmožna gibati kot prej. V vseh teh letih sem jemala kar nekaj različnih zdravil, ki pa niso pomagala, kot bi si želela. Na srečo sem izvedela za pozitivne učinke konoplje in kot dopolnilo k mojim zdravilom pričela jemati 15 % CBD olje – od takrat je moje počutje veliko boljše, predvsem pa se veliko lažje gibam.«

Nuša, 41 let, administratorka

»Strokovno svetovanje se mi zdi zelo pomembno, saj me za to usposobljeni strokovnjaki vodijo skozi celoten proces zdravljenja in mi sproti pomagajo oblikovati mojim težavam primerno terapijo.

»CBD olje zame ni nova stvar, saj ga zaradi težav z astmo uživam že približno 3 leta. Najprej sem odmerke jemala po lastni presoji in na podlagi priporočil na internetu, a sem ves čas pogrešala neko drugo, strokovno mnenje. Potem pa sem izvedela za podjetje HempMedico in se odločila za kupovanje njihovih produktov zaradi možnosti strokovnega svetovanja, ki jo ponujajo vsakemu kupcu. To se mi zdi zelo pomembno, saj me za to usposobljeni strokovnjaki tako vodijo skozi celoten proces zdravljenja in mi sproti pomagajo oblikovati mojim težavam primerno terapijo.

Preberite še več izkušenj zadovoljnih uporabnikov konopljinih produktov blagovne znamke SupraHemp.

S strokovnim svetovanjem do boljšega počutja

Ker postajajo blagodejni učinki konoplje ne le v zdravstveni stroki, ampak tudi v širši javnosti vedno bolj znani in sprejeti, se je s tem na trgu povečala tudi ponudba izdelkov z vsebnostjo CBD-ja. Zaradi bogate izbire pa je odločitev za nakup lahko precej otežena, še posebej, če konopljinih produktov in njihovih učinkov ne poznamo dovolj.

CBD sam po sebi ne prinaša stranskih učinkov, zato z izbiro previsoke koncentracije CBD-ja v določenem izdelku ne moremo predozirati, hkrati pa nam tudi premajhen odmerek ne more škoditi. A za dosego optimalnih rezultatov je pravi odmerek, prilagojen vsakemu uporabniku posebej, ključnega pomena.

HempMedico zato vsakemu izmed naših več kot 2000 zadovoljnih uporabnikov, pa tudi vsem tistim, ki to želijo postati, nudi individualno strokovno svetovanje. Ker si niti dva človeka nista enaka, vsakega uporabnika vodimo skozi celoten proces zdravljenja:

1. Na začetku se pogovorimo o njegovih težavah, dilemah in pričakovanjih.

2. Sledi načrtovanje terapije, kjer v skladu z njegovimi težavami oziroma potrebami izberemo način uživanja CBD-ja, odmerek in frekvenco odmerjanja izdelka.

3. Uporabniku smo vedno na voljo tudi v nadaljevanju terapije, skozi celotno izkušnjo. V primeru izboljšanja ali poslabšanja stanja temu primerno prilagodimo odmerek in sproti spremljamo njegovo stanje.

Pokličite na telefonsko številko 031 624 777 ali nam pošljite sporočilo po elektronski pošti info@hempmedico.si. Povpraševanje lahko oddate tudi na naši spletni strani HempMedico.si ali na Facebook strani v zasebnem sporočilu, naši strokovnjaki pa vam bodo odgovorili v najkrajšem možnem času in vam pomagali do boljšega počutja.

