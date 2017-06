Jemanje aspirina pri starejših ljudeh dokazano zvišuje tveganje za hujše krvavitve

Znanstveniki poudarjajo, da to nikakor ne pomeni, da morajo starejši bolniki prenehati jemati Aspirin. (Foto: Thinkstock)

Pri ljudeh, ki so stari 75 let ali več in vsakodnevno jemljejo aspirin, je tveganje za hude ali celo usodne krvavitve, bistveno višje, je pokazala najnovejša britanska raziskava.

Doslej še nobene študije o vplivu aspirina na zdravje starejših

V Evropi in Združenih državah Amerike aspirin kot pomoč za preprečevanje težav s krvnimi strdki vsakodnevno namreč jemlje od 40 do 60 odstotkov starejših od 75 let, poroča Reuters.

Pretekle klinične študije, ki so preučevale vpliv vsakodnevnega jemanja aspirina na zdravje mlajših, so podobne rezultate sicer predvidevale, nobena študija pa se doslej ni lotila vpliva na zdravje starejše populacije.

Starejši aspirin jemljejo predvsem za zmanjševanje tveganja za možgansko kap in srčni infarkt.

Rezultati desetletne študije so bili objavljeni v sredo, vanjo pa je bilo vključenih 3.166 Britancev. Polovica jih je bila starejših od 75, vsi pa so pred tem utrpeli srčni infarkt ali možgansko kap ter so jemali zdravila za redčenje krvi.

Znanstveniki, ki so se lotili raziskave, pa so ob predstavitvi rezultatov izrecno poudarili, da to nikakor ne pomeni, da morajo starejši bolniki prenehati jemati aspirin. Namesto tega priporočajo sočasno jemanje zaviralcev protonske črpalke, kot je na primer omeprazol, saj lahko s tem zmanjšajo tveganje za krvavitev v zgornjih prebavalih tudi za 90 odstotkov.

Pri bolnikih, ki so preboleli možgansko kap ali srčni infarkt ter redno jemljejo aspirin, je bistvenega pomena reden zdravniški nadzor, poudarjajo avtorji raziskave.

Krvavitve že dolgo znan stranski učinek

Aspirin, kot ga poznamo danes, je podjetje Bayer pod tem imenom zaščitilo in pričelo množično proizvajati leta 1897, v nekoliko drugačnih različicah pa ga je svet poznal že prej. Danes je na voljo brez recepta in čeprav njegovo jemanje naj ne bi povzročalo večjih stranskih učinkov, pa so krvavitve že dolgo znana nevarnost.

Aspirin je danes na voljo brez recepta in čeprav njegovo jemanje naj ne bi povzročalo večjih stranskih učinkov, pa so krvavitve že dolgo znana nevarnost. (Foto: AP)

Peter Rothwell, direktor Centra za preprečevanje kapi in demence na Oxfordski univerzi, ter eden od avtorjev omenjene študije, je ob tem dejal, da redno jemanje aspirina dokazano prepreči kar petino ponavljajočih se možganskih kapi in srčnih infarktov. "Pri mlajših od 75 let koristi rednega jemanja aspirina v obliki preventive po prebolelem srčnem infarktu ali kapi občutno prevladajo nad tveganji za krvavitve," ob tem izpostavlja Rothwell. Hkrati pa poudarja, da je pri starejših od 75 v Veliki Britaniji samo lani povzročil okrog 3.000 smrti zaradi krvavitev.

Raziskava je pokazala, da je na letni ravni pri mlajših od 65 let zaradi krvavitev življenjsko ogroženih manj 0,5 odstotka prebivalcev, s starostjo pa se tveganje povečuje. Po 85 letu je ogroženih že 2,5 odstotka ljudi.

Alan Boyd, predstojnik Fakultete za farmacevtsko medicino, ki sicer ni sodeloval pri raziskavi, pa meni,, da koristi aspirina ne glede na starost bolnika odtehtajo tveganje za krvavitve.

Večina bolnikov, vključenih v raziskavo, je jemala relativno nizke odmerke aspirina, so še pojasnili znanstveniki. Raziskava pa ni ponudila podatkov, kako na krvavitve vpliva kombinirano jemanje večih tovrstnih zdravil.