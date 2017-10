Kako dobro poznate konopljo in njene čudodelne učinke?

Konoplja – naravna pomoč, ki dela čudeže

Konoplja je po ocenah znanstvenikov edina rastlina na svetu, ki proizvaja zdravilne kanabinoide. V medicinske namene so jo uporabljali že več kot 2000 let pr. n. št., a je znanje, povezano z njeno uporabo, s časom nekoliko zamrlo. Na srečo pa ji mnoge znanstvene raziskave v zadnjih desetletjih zopet posvečajo nekoliko več pozornosti. Še posebej revolucionarno odkritje je bilo odkritje kanabidiola (CBD-ja), kanabinoida z mnogimi terapevtskimi potenciali, ki ga je v 60. letih prejšnjega stoletja sintetiziral izraelski znanstvenik Raphael Mechoulam.

V čem je skrivnost terapevtske moči konoplje?

CBD se ob vstopu v naše telo v celicah veže na kanabinoidne receptorje, ki se kot del endokanabinoidnega sistema nahajajo po celem telesu. Endokanabinoidi pa so človeku lastni kanabinoidi, ki kot del centralnega sistema vplivajo na različne fiziološke procese v telesu, med drugim na apetit, zaznavanje bolečine, razpoloženje in spomin. In ravno iz slednjih razlogov ima CBD tako velik terapevtski potencial.

Med drugim se je izkazal za dobrega kandidata pri lajšanju simptomov želodčnih težav, alergij, astme in kožnih bolezni, pa tudi sladkorne bolezni in različnih avtoimunskih stanj kot sta multipla skleroza in hašimotov tiroiditis ter malignih obolenj, pri katerih je porušen imunski sistem. Pomaga tudi zniževati povišan holesterol in lajšati kronično utrujenost ter bolečine v kosteh, mišicah in sklepih.

Izkazalo se je, da ima CBD izjemno protivnetno delovanje, kar je obetavno tudi za lajšanje raznih kroničnih vnetnih obolenj, denimo Crohnove bolezni, ima pa tudi nevroprotektivne lastnosti, ki so ključne pri Parkinsonovi ter Alzheimerjevi bolezni, revmatoidnem artritisu in podobnih stanjih. Antikonvulzivne lastnosti skupaj s cerebroprotektivnimi lastnostmi predstavljajo velik potencial pri lajšanju učinkovitosti napadov trdovratnih epilepsij, v psihiatriji pa so ugotovili še antianksiozne, antidepresivne in antipsihotične učinke CBD-ja in prepoznali njegove obetavne možnosti kot pomoč pri zdravljenju psihiatričnih stanj.

Premagajte težave z zdravjem po naravni poti s certificiranimi konopljinimi produkti SupraHemp dobavitelja HempMedico

Spletna trgovina HempMedico.si ponuja široko izbiro vrhunskih izdelkov SupraHemp preverjene nemške kakovosti z visoko vsebnostjo CBD-ja:

CBD olje nastane prek posebnega postopka obdelave, obdrži pa vsa pomembna hranila, vse od nenasičenih maščobnih kislin, pa do vitaminov, aminokislin in ostalih pomembnih snovi.

CBD smola oziroma konopljin ekstrakt je v posebnem procesu pridobljen s pomočjo ogljikovega dioksida. Uporaba konopljine smole je zelo enostavna in učinkovita, saj omogoča vnos zelo močnih in čistih izvlečkov v telo.

CBD kristali imajo prav tako antioksidativne učinke, njihovo odmerjanje pa je enostavnejše in natančnejše kot denimo odmerjanje olja ali smole.

Konopljin čaj je prav tako kot drugi konopljini izdelki znan kot odličen antioksidant. Krepi imunski sistem in blagodejno vpliva na srčno-žilni sistem ter metabolizem, pomaga pa tudi pri zniževanju holesterola in sladkorja v krvi.

CBD konopljine kapljice lahko zaužijemo samostojno in jih kapnemo pod jezik, lahko pa jih zmešamo z medom ali jedilnim oljem (najbolj primerno za uporabo je konopljino, olivno ali kokosovo olje). CBD je dostopen tudi v obliki kristalov, kar je dodatna prednost njegove uporabe – zaužije se ga namreč lahko s hrano in pijačo, s čimer se lahko zakrije njegov specifičen okus.

Nekateri pa bolj prisegajo na uparjevanje CBD-ja, saj se na ta način prek pljuč razširi neposredno v krvni obtok, kar ima takojšnji terapevtski učinek, obenem pa se njegovi učinki ne izničijo v tolikšni meri kot med oralnim uživanjem.

Zaupa nam že več kot 2300 zadovoljnih uporabnikov

Danica, 49 let

»Odkar je mama terapijo dopolnila s 30 % CBD smolo, je veliko bolj mirna, prisebna in manj pozabljiva.«

»Moja mama ima že kar nekaj let Alzheimerjevo bolezen, ki pa z njeno starostjo žal napreduje. Najprej jo je obvladovala s pomočjo zdravil, ker pa je njeno stanje vsako leto slabše, sem pričela iskat dodatne možnosti. Izvedela sem, da je konoplja zelo učinkovita pri lajšanju simptomov nevrodegenerativnih bolezni, kamor spada tudi Alzheimerjeva bolezen, zato sem ji po posvetu z njenim zdravnikom kupila konopljino smolo. Odkar je terapijo dopolnila s 30 % CBD smolo, je veliko bolj mirna in prisebna.«

Simon, 55 let, turistični vodnik

»Tudi sam sem se po posvetu s strokovnjakom s HempMedica odločil za CBD olje – trenutno jemljem 15 % CBD olje, kar se je izkazalo za pravo odločitev. Bom pa morda pozimi olje zamenjal s smolo, da se izognem morebitnemu poslabšanju.«

»Že od otroštva imam hudo astmo, ki se vsako zimo še poslabša. Ena od mojih strank s podobno situacijo mi je na podlagi lastnih izkušenj povedala, da jemlje CBD kapljice, ki ji pomagajo lajšati simptome astme. Tudi sam sem se po posvetu s strokovnjakom s HempMedica odločil za CBD olje – trenutno jemljem 15 % CBD olje, kar se je izkazalo za pravo odločitev. Bom pa morda pozimi olje zamenjal s smolo, da se izognem morebitnemu poslabšanju.«

S strokovnim svetovanjem do boljšega počutja

Kljub temu, da uporaba CBD-ja ne ovira naših vsakdanjih opravil, ker nima psihoaktivnih učinkov, pa se je pred uporabo priporočljivo posvetovati s strokovnjakom, ki nam lahko svetuje, kakšen odmerek in način uporabe izbrati.

Po izkušnjah naših uporabnikov je način »postopnega stopnjevanja« pri doziranju CBD-ja najbolj učinkovit, saj enaka doza ne ustreza vsem ljudem, ampak se razlikuje od posameznika do posameznika. Pomembni dejavniki, ki vplivajo na to, kakšna količina CBD-ja in v kakšni obliki bo komu ustrezala, so posameznikova velikost telesa, njegova presnova in morebitne zdravstvene težave. Glavni napotek, ki ga je potrebno upoštevati, je, da je vedno potrebno pričeti z najmanjšim priporočenim odmerkom, ki ga lahko nato povečujemo glede na želene rezultate. To seveda zahteva nekaj potrpežljivosti, a končni rezultati so vredni čakanja.

PRIPOROČILO: V primeru nosečnosti ali težjih bolezenskih stanj se pred uporabo CBD-ja posvetujte z osebnim zdravnikom. Ker je CBD razmeroma novo terapevtsko sredstvo, njegovi stranski učinki še niso bili dokazani. SupraHemp konopljine izdelke uporabljajte previdno. Če občutite kakšne stranske učinke, o njih obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

HempMedico vsakemu izmed naših več kot 2000 zadovoljnih uporabnikov, pa tudi vsem tistim, ki to želijo postati, nudi individualno strokovno svetovanje. Ker si niti dva človeka nista enaka, vsakega uporabnika vodimo skozi celoten proces zdravljenja:

Na začetku se pogovorimo o njegovih težavah, dilemah in pričakovanjih.

Sledi načrtovanje terapije, kjer v skladu z njegovimi težavami oziroma potrebami izberemo način uživanja CBD-ja, odmerek in frekvenco odmerjanja izdelka.

Uporabniku smo vedno na voljo tudi v nadaljevanju terapije, skozi celotno izkušnjo. V primeru izboljšanja ali poslabšanja stanja temu primerno prilagodimo odmerek in sproti spremljamo njegovo stanje.

