Kako izboljšati potenco in spolno življenje: Strokovnjaki na mednarodni konferenci odgovarjajo na vprašanja, ki težijo 87 % moških.

Na nedavnem srečanju so se strokovnjaki zedinili o eni stvari: starostna meja se premika. Nekoč so težave z erekcijo in libidom imeli izključno starejši od 50 let. Danes se s to težavo srečujejo tudi moški, ki so mlajši od 20 let. Sodoben človek vdihuje onesnažen zrak, uživa hrano, ki vsebuje barvila, konzervanse, nitrate, kadi in pije alkohol. Vse te stvari so zdravniki označili kot strup za naše telo. Glede na to, da slabo spolno življenje vpliva na samozavest, na odnos s partnerjem, da povzroča psihološke težave in vodi v stres, depresijo in občutka krivde, je jasno, kako resen je ta problem . Zato vas bo razveselilo dejstvo, da so strokovnjaki na mednarodnem srečanju o problemih s potenco predstavili tudi rešitve za to težavo.

Začnimo na začetku

Večina ljudi ve, da tisti trenutek, ko telo pošlje večjo količino krvi v moški spolni ogran, da napolni 3 cilindrična telesa, je penis v erekciji. Istočasno, ko se cilindrična telesa napolnijo, pride do pritiska na krvne žile, iz katerih kri, ki prihaja v penis ne odteka v enaki količini iz njega. In ravno zato spolni ud otrdi.

Če je krvni pretok slab, prihaja do erektilne disfunkcije . Ker na krvni obtok vpliva veliko dejavnikov, ni nenavadno, da se vse večje število starejših moških sooča s to težavo. Zato je pomembno izboljšati krvni obtok. Toda kako to doseči?

Strokovnjaki so poskušali podati odgovor na to vprašanje.

Na srečanju se je razpravljalo o nekaterih najpogostejših moških težavah ter možnih metodah za reševanje.

Prva predstavljena metoda, različne vakumske črpalke, je vsem dobro poznana. Moški vstavi svoj spolni ogran v črpalko in s pomočjo pritiska načrpa veliko količino krvi, zatem pa namesti obroč, ki preprečuje iztekanje krvi in tako zagotavlja erekcijo .

Vendar pa imajo te črpalke tudi negativno stran. Rečeno je, da delujejo samo toliko časa, dokler moški drži obroč na penisu, kar vodi do zmanjšanja moškosti, saj je obroč viden tudi njihovim partnerkam. Prav tako so opozorili na dejstvo, da lahko prepogosta uporaba črpalke povzroči trajno nesposobnost doseganja erekcij oziroma erektilno disfunkcijo.

Druga predstavljena metoda na tem srečanju so bile tablete. Čeprav so mnogi uporabniki dejali, da lahko s tabletami dosežejo dobre rezultate, so le te dejansko lahko nevarne. Povzročajo vrsto neželenih učinkov in pogosto vodijo v resne zdravstvene težave. Opozorili so, da jih nikoli ne smete uporabljati brez predhodnega posvetovanja s svojim zdravnikom, še posebej, če imate kakšne zdravstvene težave.

Kot tretja je na vrsto prišla najbolj invazivna in najbolj nevarna metoda - kirurški poseg. Moški se za to metodo najpogosteje odločijo, kadar želijo podaljšati spolni organ in hkrati i zboljšati ‘nastop’ .

Vendar pa je sama operacija tvegana, draga in zahteva dolgoročno okrevanje. Rezultati niso 100 % zagotovljeni. Upoštevati je treba, da je moški spolni ud zelo dobro prekrvavljen, zato so lahko operacije zelo tvegane. Poleg tega pa obstaja tudi tveganje za okužbo.

Moški, ki so preizkusili katero od zgoraj navedenih rešitev, so predstavili svoje izkušnje.

Na presenečenje vseh prisotnih so kot najnovejši način za reševanje težav z erekcijo, predstavili učinek različnih obližev. Kot najučinkovitejše so zaradi posebnega razmerja sestavin predstavili Turbo MAX Blue obliže . Ti so sedaj na voljo tudi v Sloveniji.

Obliži za težave z erekcijo so posebej priljubljeni zaradi enostavne uporabe . Moški prilepi obliž na predel kože, ki je brez dlak (roka ali hrbet), sestavine, ki se nahajajo v obližu, pa se absorbirajo v telo. Njihove delovanje vpliva na širjenje žil in oskrbo penisa z večjo količino krvi.

Glede na to, da gre za popolnoma naravno in nebolečo rešitev za moške težave, ni presenetljivo, da je večina moških navdušena nad novo metodo. Uporabniki obližev so potrdili, da obliži ne povzročajo nobenih stranskih učinkov in so primerni tudi za starejše osebe. En tretma traja mesec dni - na vsakih 24 ur prilepite en obliž, v paketu pa prejmete skupaj 30 obližev.

Posebej so pudarili, da je na trgu zelo malo število obližev, ki so preverjeni in varni za uporabo. Turbo MAX Blue obliži nimajo nobenih stranskih učinkov in veljajo za ene izmed najvarnejših načinov za izboljšanje erekcije. Naročite jih lahko na spletni strani uradnega distributerja.

Glede na to, da se na tržišču pojavlja vedno več nepreverjenih izdelkov, so na srečanju posebej poudarili, kako pomembno je, da izdelke naročite le preko uradnega zastopnika.

Srečanje se je končalo z opozorilom, da je posebno pozornost potrebno nameniti izbiri izdelkov za reševanje težav z erekcijo. Moškim so priporočili Turbo MAX Blue obliže, saj je njihova uporaba neškodljiva . Prišli so tudi do zaključka, da lahko po posvetovanju z zdravnikom, uporabijo tudi tablete, vendar le če zdravnik potrdi, da je uporaba zanje varna.

Operacije in vakuumske črpalke povzročajo veliko neželenih učinkov in so tvegane, zato se njihova uporaba ne priporoča. Še enkrat so poudarili pomen pravilne izbire metode za izboljšanje spolne učinkovitosti, saj lahko nekatere metode stanje le še poslabšajo.

Na vrsti je posebno presenečenje LE ZA BRALCE tega članka. Samo danes lahko izkoristite 50% popust za Turbo MAX Blue obliže ! Ne izgubljajte časa, saj je ta neverjetna ponudba časovno omejena! Namesto da bi za Turbo MAX Blue obliže odšteli 79,98 EUR, boste plačali le 39,99 EUR . Za naročilo kliknite TUKAJ >>

OPOZORILO: Zaradi povečane prodaje so dnevna naročila omejena.

Obliže prejmete diskretno zapakirane!

Naročnik je Net Sales Ltd.