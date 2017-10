Kako je konoplja pomagala že mnogim Slovencem?

Ker smo se o njegovih blagodejnih učinkih na naš organizem prepričali tudi iz prve roke, smo se v HempMedicu odločili ljubezen do konoplje ponesti naprej in dvigniti raven ozaveščenosti o njeni uporabi ter koristih, ki jih prinaša.

CBD – revolucionarno odkritje, ki je že mnogim spremenilo življenje na bolje

CBD je naravni ekstrakt konoplje z ogromnim terapevtskim potencialom, saj je že na milijone ljudem po vsem svetu pomagal pri zdravljenju in lajšanju mnogih bolezenskih stanj. Skrivnost njegovega izjemnega delovanja se skriva v endokanabinoidnem sistemu, nekakšnem signalnem omrežju v našem telesu, ki uravnava komunikacijo med celicami. Njegovo pravilno delovanje je zelo pomembno, saj skrbi za naše dobro razpoloženje, metabolizem, spanec, bolečino, imunske funkcije in vse procese, ki potekajo v naših celicah.

Njegova uporaba je primerna za ljudi vseh starosti – vse od dojenčkov do starostnikov, dokazano pa pomaga tudi živalim. Ker nima psihoaktivnih učinkov, ne ovira vsakdanjih opravil, a se je pred uporabo priporočljivo posvetovati s strokovnjakom, ki nam lahko svetuje, kakšen odmerek in način uporabe izbrati. Pomembni dejavniki, ki vplivajo na to, kakšna količina CBD-ja in v kakšni obliki bo komu ustrezala, so posameznikova velikost telesa, njegova presnova in morebitne zdravstvene težave.

HempMedico je ekskluzivni zastopnik priznanih CBD izdelkov SupraHemp

Vsak član ekipe HempMedico je že na lastni koži izkusil neverjetne terapevtske lastnosti konoplje in CBD-ja, zato smo se na podlagi dolgoletnih izkušenj odločili, da svoje znanje ponesemo naprej in s tem tudi drugim pomagamo na poti do telesnega in duševnega ravnovesja.

Naši izdelki vsebujejo celoten spekter kanabinoidov in terpenov, ki jih najdemo v konoplji, in izboljšujejo terapevtske učinke CBD-ja. Posebej za vas smo edini v Sloveniji oblikovali bogato ponudbo certificiranih CBD izdelkov vrhunske nemške kakovosti znamke SupraHemp, ki so že prepričali uporabnike po vsej Evropi, dostopni pa so v kar 20-ih evropskih državah.

Z vami želimo deliti mnoge koristne informacije in zanimivosti o CBD-ju ter s tem vam in vašim najbližjim pomagati do bolj zdravega načina življenja. Ker se zavedamo, da ima vsak posameznik svoje želje in potrebe, vsakemu uporabniku zagotavljamo tudi individualno strokovno svetovanje in ga vodimo skozi celotno izkušnjo.

Na kaj morate biti pozorni ob nakupu izdelkov s CBD-jem?

Glavni napotek, ki ga je potrebno upoštevati pred uporabo CBD-ja, je, da je vedno potrebno pričeti z najmanjšim priporočenim odmerkom, ki ga lahko nato povečujemo glede na želene rezultate. To seveda zahteva nekaj potrpežljivosti, a končni rezultati so vredni čakanja. Tudi po izkušnjah naših uporabnikov je način »postopnega stopnjevanja« pri odmerjanju CBD-ja najbolj učinkovit, saj enak odmerek ne ustreza vsem ljudem, ampak se razlikuje od posameznika do posameznika.

PRIPOROČILO: V primeru nosečnosti ali težjih bolezenskih stanj se pred uporabo CBD-ja posvetujte z osebnim zdravnikom.

Strokovno svetovanje je ključ do dobrega počutja

V HempMedicu vsakemu izmed naših več kot 2300 zadovoljnih uporabnikov, pa tudi vsem tistim, ki to želijo postati, nudimo individualno strokovno svetovanje. Ker si niti dva človeka nista enaka, vsakogar vodimo skozi celoten proces:

Na začetku se pogovorimo o vaših težavah, dilemah in pričakovanjih.

Sledi načrtovanje terapije, kjer v skladu z vašimi težavami oziroma potrebami izberemo način uživanja CBD-ja, odmerek in frekvenco odmerjanja izdelka.

Vsem uporabnikom smo vedno na voljo tudi v nadaljevanju terapije, skozi celotno izkušnjo. V primeru izboljšanja ali poslabšanja stanja temu primerno prilagodimo odmerek in sproti spremljamo njihovo stanje.

Za vsa dodatna vprašanja so vam naši strokovnjaki ves čas na voljo na telefonski številki 031 624 777 ali nam pošljite sporočilo po elektronski pošti info@hempmedico.si. Povpraševanje lahko oddate tudi na naši spletni strani HempMedico.si ali na Facebook strani v zasebnem sporočilu.

Martin, 44 let, avtoprevoznik

»Pri HempMedicu ves čas spremljajo moje počutje in mi pomagajo oblikovati terapijo – trenutno jemljem 20 % CBD smolo in moje bolečine so veliko redkejše ter manj intenzivne.«

»V študentskih letih sem se med smučanjem močno poškodoval in od takrat dalje so me kljub uspešni operaciji spremljale bolečine v hrbtenici in sklepih. Z njimi sem se že tako rekoč sprijaznil, potem pa izvedel, da je takšne in drugačne bolečine možni lajšati s konopljino smolo. Nekaj dni po tem sem po naključju izvedel za HempMedico svetovanje in jim razložil svojo situacijo ter jih povprašal za nasvet. Ves čas spremljajo moje počutje in mi pomagajo oblikovati terapijo – trenutno jemljem 20 % CBD smolo in moje bolečine so veliko redkejše ter manj intenzivne.«

Izboljšajte svoje počutje s certificiranimi konopljinimi izdelki SupraHemp in znova vzpostavite ravnovesje v svojem telesu

Spletna trgovina HempMedico.si ponuja široko izbiro vrhunskih izdelkov SupraHemp preverjene nemške kakovosti z visoko vsebnostjo CBD-ja

CBD olje oziroma konopljino olje nastane prek posebnega postopka obdelave, obdrži pa vsa pomembna hranila – nenasičene maščobne kisline, vitamine, aminokisline in ostale pomembne snovi.

CBD smola oziroma konopljina smola je v posebnem procesu pridobljena s pomočjo ogljikovega dioksida. Njena uporaba je zelo enostavna in učinkovita, saj omogoča vnos zelo močnih in čistih izvlečkov v telo.

CBD konopljine kapljice lahko zaužijemo samostojno in jih kapnemo pod jezik, lahko pa jih zmešamo z medom ali jedilnim oljem (najbolj primerno za uporabo je konopljino, olivno ali kokosovo olje).

CBD vapor olje je primerno za vse tiste, ki jim ustreza uporaba uparjevalnika. Njegova glavna prednost je, da se zaradi inhaliranja prek pljuč razširi neposredno v krvni obtok, kar ima takojšnji terapevtski učinek, obenem pa se njegovi učinki ne izničijo v tolikšni meri kot med oralnim uživanjem.

CBD kristali imajo tako kot drugi CBD izdelki izjemne antioksidativne učinke, njihovo odmerjanje pa je enostavnejše in natančnejše kot denimo odmerjanje olja ali smole. Zmešamo jih lahko z e-tekočino v uparjevalniku, jih dodamo k masi za peko peciva oziroma slaščic ali pa jih zmešamo z jedilnim oljem (najbolj primerno je konopljino, olivno ali kokosovo olje).

