Kako živeti s smrčanjem?

Dr. Kovačič v ekskluzivnem intervjuju za Zdravstveno enciklopedijo odkriva, kako je spanje z osebo, ki smrči, v mnogih odnosih in drugih aspektih življenja, nevarnejše od samega smrčanja. Ona nam objasni, zakaj je tako pomembno, da se dobro naspimo in kaj se dogaja, kadar se naš spanec prekine.

P: Dr. Kovačič, hvala, da ste pripravljeni deliti svoje izkušnje z nami . Kaj nam lahko poveste o smrčanju, česar še ne vemo?

Dr. Kovačič: Pozdravljeni in hvala, da ste me povabili. Zelo me veseli, da lahko svoje izkušnje delim z vašimi bralci. (nasmeh) Najprej bi rada izpostavila, da mnogi smrčanje podcenjujejo. Smrčanje lahko uniči vaš dan, ampak navadna apnea lahko naruši mentalno in fizično zdravje. Vzemimo kot primer kardiovaskularne bolezni: s smrčanje je faktor tveganja za možgansko ali srčno kap večji kot pa v primeru kajenja, debelosti ali povišanega holesterola.

Novinarka: Ali je ravno to tisto, kar vas je motiviralo, da nadaljujete svoje raziskave?

Dr. Kovačič: Ja, to je eden od razlogov. Vem, da smrčanje pripelje do razpada mnogih zvez in izgube strasti med partnerjema. Moja straša sta se skoraj ločila zaradi preglasnega smrčanja mojega očeta. Diagnosticirali so mu apneo (motnja, ki povzroči zastoje v dihanju, kot kadar se prebudite med spanjem, saj vam manjka zraka). Po prvem napadu je odkril izvor smrčanja. To stanje je povezano tudi s številnimi drugimi problemi, kot so debelost, slab libido, Alzheimerjeva bolezen, demenca, povišan krvni tlak in mnogi drugi.

Novinarka: Kaj se dogaja, če ne morem spati zaradi preglasnega smrčanja svojega partnerja?

Dr. Kovačič: V tem primeru ne trpi le oseba, ki smrči, ampak tudi partner. Partnerji se pogosto mučijo z nespečnostjo in zaspanostjo tekom dneva. Ko ste neprespani, trpite utrujenost, težko se skoncentrirate in ste razdražljivi . Še več, če je partner vzrok za vaše pomanjkanje spanja, je frustracija še večja. Na partnerja začnete gledati kot na vzrok vašega problema in, seveda, začnete iskati rešitev. Na žalost tako ljudje večkrat pristanejo v ločenih spalnicah.

Novinarka: Nam lahko objasnite, zakaj smrčimo? Ali je to normalen pojav?

Dr. Kovačič: Vsi mislimo, da ne smrčimo. Potem pa vas partner prepriča, da ga držite budnega celo noč (ali morda tudi motite sosede) s to obliko mučenja. In takrat bi radi vedeli, zakaj se to dogaja. Iskanje vzroka smrčanja je detektivsko delo. Običajna zmota je izjava: "smrčanje je normalno". Medtem ko nekateri faktorji lahko doprinesejo k začasnemu smrčanju, kot sta utrujenost in preveč alkohola, je smrčanje pogosto indic obstruktivne apnee. Zmanjšan vnos kisika med spanjem onemogoča kakovosten spanec , ki je organizmu potreben za pravilno delovanje. Če v popoldnaskih urah dremate ali imate podočnjake, so to prvi znaki, da nimate mirnega sna.

Novinarka: Katera so ostala tveganja obstruktivne apnee?

Dr. Kovačič: Tveganja obstruktivne apnee vključujejo srčno in možgansko kap, diabetes, povišan krvni tlak in obolenja srca. Nekatere študije pa nepravilno dihanje med spanjem povezujejo s starostno demenco. Naj nadaljujem? Laho bi...

​Novinarka: ne, Dr.Kovačič, mislim, da bom po intervjuju šla na rutinski pregled pri zdravniku. Ampak povejte nam, kdo je bolj izpostavljen tveganjem smrčanja?

Dr. Kovačič: Osebe izpostavljene največjemu tveganju so moški, še posebej tisti, ki imajo težave s prekomerno težo, ampak smrčanje je težava obeh spolov. Smrčanje z leti pogosto postane resnejši problem.

Novinarka: Ali obstaja kakšen način, da se smrčanje ustavi?

​Dr. Kovačič: Da, obstajajo številni načini, ki lahko znatno zmanjšajo ali celo zaustavijo to nadlogo. Obstajajo kirurški posegi (običajno posegi na grlu), ki lahko ublažijo smrčanje. Osebno jih ne priporočam, saj so tvegani in ne zagotavljajo trajnih rezultatov. Če ne bi radi šli na operacijo, vam priporočam prstan za nos Snore Terminator . Varen je, praktičen in enostaven za uporabo - do sedaj sem s svojim pacienti imela dobre izkušnje. Prstan deluje tako, da odpira dihalne poti in izboljša dihanje med spanjem. Najboljše je to, da takoj prepreči smrčanje in je 100% varen.

Novinarka: Hvala, dr. Kovačič, da ste bili danes tukaj in z nami delili svoje izkušnje!

​Dr. Kovačič: Ni za kaj (topel nasmeh). Upam, da bodo informacije v pomoč ljudem, ki smrčijo in njihovim partnerjem. In zapomnite si, ko smrčite, vaš partner ne more mirno spati.

