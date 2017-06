Kanadčani z raziskavo o vplivu pomanjkanja spanca na možgane, v kateri lahko sodelujete tudi vi

Ekipa znanstvenikov z Univerze Zahodni Ontario pripravlja doslej največjo raziskavo o vplivu pomanjkanja spanca na delovanje možganov. Raziskavo bodo s pomočjo posebnih kognitivnih testov izvajali kar preko spleta, sodeluje pa lahko kdorkoli.

Prostovoljci morajo rešiti vrsto bolj ali manj zahtevanih testov, ki kažejo na njihovo sposobnost sklepanja, jezikovnega razumevanja in odločanja, poroča BBC.

Vsi poznamo občutke, ki se pojavijo ob pomanjkanju spanca. (Foto: iStock)

Študijo vodi Adrian Owen, britanski nevroznanstvenik z Inštituta za delovanje možganov v Ontariu.

"Vsi poznamo občutke, ki se pojavijo ob pomanjkanju spanca. Manj pa so znani ter tudi raziskani vplivi pomanjkanja spanca na samo delovanje možganov," je dejal Owen. "S pomočjo te raziskave tako želimo raziskati vpliv neprespanosti na naše kognitivne spospobnosti, spomin in koncentracijo."

Rezultati raziskave bodo med drugim pokazali tudi, kako pomanjkanje spanca vpliva na kognitivno mišljenje.

Znanstveniki bodo pridobljene rezultate nato primerjali s številom ur spanca. Čeprav smo si ljudje različni in za normalno delovanje potrebujemo različno število ur počitka, pa upajo, da bo dovolj velik vzorec sodelujočih omogočil posplošitev in določitev povprečnega števila ur, potrebnih za optimalno delovanje možganov.

Da bi natančneje ugotovili, kako ob pomanjkanju spanca delujejo možgani, so udeleženci ekperimenta teste izvedli dvakrat - po normalnem nočnem spancu in po neprespani noči.

Del raziskave pa je v preteklih dneh potekal tudi v prostorih ontarijske univerze. Skupina štirih prostovoljcev, ki se jim je pridružil tudi novinar BBC-ja Fergus Walsh, je reševala iste teste, kot jih najdemo na spletu, strokovnjaki pa so ob tem spremljali delovanje njihovih možganov.

Ljudje skoraj tretjino življenja prespimo, posledično pa je dober spanec za naše zdravje in dobro počutje tolikšnega pomena, kot zdrava prehrana ali čist zrak. (Foto: Thinkstock)

42-letni psihiater Hooman Ganjavi je pred vključitvijo v raziskavo pojasnil, da navadno spi le od štiri do pet ur na noč. "Ponoči me zaradi nujnih zdravniških primerov namreč velikokrat pokličejo. Zavedam pa se , da pomanjkanje spanca povečuje tveganje za bolezni srca in ožilja, ter celo za možgansko kap" pravi.

Druga prostovoljka, ki se odločila sodelovati v raziskavi, je 31-letna Sylvie Salewski, mati dveh majhnih deklic. "Kadar me hčeri zbudita 'le' dva- do trikrat na noč, lahko rečem, da sem se naspala. Kako je zares videti kakovosten nočni spanec, pa se pravzaprav niti ne spomnim več dobro. Čez dan sem pogosto utrujena in neprespana," je dejala 31-letnica.

75-letni upokojeni nočni uradnik Evan Agnew pa je pred pričetkom študije dejal, da osmih ur spanca na noč pravzaprav nikoli ni potreboval. "Vsaj v kosu ne. Zdaj spim le kakšne štiri ure na noč, morebitno utrujenost čez dan pa nadomestim s kratkim dremežem."

Prostovoljcem se je pridružila tudi 31 nevroznanstvenica Cecilia Kramar, ki se sicer ukvarja z raziskavami spanca pri živalih. "Proučujem kognitivne procese pri nočnih miših in tako pogosto delam pozno v noč. Kadar spim manj, naslednji dan opazim, da moji možgani pravzaprav niso sposobni zahtevnejšega razmišljanja. Proučevanje ali bolj poglobljeno branje kakšnega znanstvenega gradiva takrat enostavno ne pride v poštev."

Budni do 4. ure zjutraj, nato so jim omogočili štiri ure spanca

Prostovoljci so ostali budni do 4. ure zjutraj , nato pa so jim omogočili štiri ure spanca. "Zatem smo ponovno izvedli teste, a se nas je večina odrezala precej slabše kot prvič," je dejal Fergus Walsh.

Rezultati Hoomana Ganjavija so bili sicer precej podobni prvotnim, medtem pa ko so se rezultati 31-letne Sylvie Salewski celo izboljšali. "Zjutraj sem navadno sprva sicer utrujena, a ko se zbudita hčeri, mi ne preostane drugega, kot da sem povsem zbujena. Očitno se je moje telo na pomanjkanje spanca že navadilo."

Sicer pa drastičen upad kognitivnih funkcij ob pomanjkanju spanca ni nič nenavadnega. Delovanje možganov je takrat namreč izrazito okrenjeno. "Magnetna resonanca je pri nespočitih prostovoljcih pokazala občutno zmanjšano aktivnost v čelnem in temenskem režnju - torej v predelih možganov, kjer potekajo procesi odločanja, reševanja problemov in kjer je center za spomin," je dogajanje razložil Owen.

Mnogi strokovnjaki opozarjajo na 'trend' pomanjkanja spanca, ki ga zaznavajo predvsem v industrijskih državah.

Kot še dodaja Owen, se vsi dobro zavedamo nevarnosti, kadar utrujeni in nespočiti na primer sedemo za volan. Veliko manj pa se zavedamo posledic, ki jih ima pomanjkanje spanca na naše vsakodnevno delovanje. "Zelo verjetno je namreč, da neprespanost vpliva na naše odločanje, zato bi se takrat morali izogibati sprejemanju pomembnejših odločitev," opozarja Owen.

Ljudje skoraj tretjino življenja prespimo, posledično pa je dober spanec za naše zdravje in dobro počutje tolikšnega pomena, kot zdrava prehrana ali čist zrak. Nas pa sodoben življenjski stil čedalje pogosteje sili v to, da ne spimo dovolj.