'Ko gledaš, kako ti ta tekočina kaplja v telo, se zavedaš, da ti doteka novo življenje'

Mineva četrt stoletja odkar je register Slovenija Donor prvič poslal podatke o slovenskih darovalcih v register Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW), s čimer je slovenski register postal prepoznaven v mednarodnih krogih. Hkrati pa se zaključuje uspešna slovenska kampanja Daj se na seznam, s katero uspešno pridobivajo nove darovalce krvotvornih matičnih celic. Letošnji načrt 3000 novih darovalcev so z akcijo uspešno presegli, saj se je od 13. aprila do danes na seznam dalo 3210 novih potencialnih darovalcev. Več o samem registru, pomenu darovanja in tudi prihodnjih akcijah osveščanja bodo predstavniki Zavoda RS za transfuzijsko medicino, oddelka za hematologijo ter registra Slovenija Donor predstavili na današnji novinarski konferenci ob 10. uri.

Do konca leta 2016 je 57 darovalcev, članov registra Slovenija Donor, darovalo krvotvorne matične celice, in sicer 35 za tuje in 22 za domače bolnike.

Prav register darovalcev krvotvornih matičnih celic je izrednega pomena za vse, ki potrebujejo zdravljenje s presaditvijo krvotvornih matičnih celic. In teh ni malo. Krvotvorne matične celice so celice, iz katerih nastajajo vse druge celice v naši krvi. Zaradi njihove posebne krvotvorne lastnosti lahko z darovanjem teh celic pomagate pri zdravljenju bolnikov s krvnimi raki in nekaterimi drugimi boleznimi. Pesaditev teh celic je v veliko primerih edina možnost za preživetje odraslih bolnikov in otrok z levkemijo, limfomom, plazmocitomom, mielodisplastičnim sindromom in številnimi drugimi boleznimi.

Iskanje ustreznega darovalca je učinkovitejše, če je darovalcev več

Z nesorodno presaditvijo krvotvornih matičnih celic je bilo v Sloveniji od leta 2002 do 2016 zdravljenih 227 bolnikov.

Darovalec krvotvornih matičnih celic za določenega bolnika ne more biti kdorkoli, zato je ključno, da je za iskanje primernega darovalca čim bolj obsežen register različnih potencialnih darovalcev. Bolj kot bo obsežen, več možnosti je, da se najde ustrezen darovalec in se tako omogoči preživetje bolniku, ki darovanje teh celic potrebuje.

Kako je imeti brata ali sestro po krvi?

To najlažje povedo tisti, ki so na robu življenja čakali na svojo rešitev, na ustreznega darovalca krvotvornih matičnih celic. "Na trenutke sem se počutila, kot da sem obsojena na smrt in čakam, ali me bodo oprostili," s temi besedami čas, ko je čakala na ustreznega darovalca, opisuje Milena. Tomaž pa ta čas opisuje z občutkom, kot da hodi po zidu in lovi ravnotežje. Vanja, ki je hudo bolna čakala na presaditev, je dejala: "Bila sem stoodstotna, da donator je in je tudi res bil. Imela sem srečo, veliko srečo."

Si predstavljaš, da ni nikogar, ki bi ti pomagal, ko potrebuješ pomoč? (Foto: iStock)

"Ko gledaš, kako ti ta tekočina kaplja v telo, se zavedaš, da ti doteka novo življenje," pravi Milena. "Ne moreš pozabiti tega trenutka. Veš, da vse, kar se ti je zgodilo pred tem, da je bilo vredno. Dobiš še večji zagon. Potem se še boriš, ker definitivno ni konec zgodbe takrat, ko dobiš darovalca. Pač pa je definitivno nek nov začetek," pa svojo izkušnjo opisuje Žiga. "Mega občutek. Na celem svetu veš, da je nekdo, da je ena oseba, ki obstaja, ki lahko pomaga. In meni je pomagala," je občutek ob novici, da so našli zanjo primernega donatorja opisala Vanja.

Tomaž, ki je hvaležen svojemu donatorju, opozarja, da je ključno, da vsak, ki se vpiše na seznam, da si ne premisli, ko ga obvestijo, da je primeren darovalec krvotvornih matičnih celic. "Nikoli, če se vpišete, si ne smete premisliti," pravi Tomaž in dodaja, da brez vseh milijonov darovalcev po celem svetu ne bi bilo mogoče najti tako skladnega darovalca. "Tako kot ti mati in oče podarita življenje, tako ti pomeni tudi ta oseba, ki ti je darovala te celice," pravi Žiga, ki je neizmerno srečen, da se je ta oseba odločila in šla darovati kostni mozeg. "Tega človeka bi tako rada spoznala. Zahvalila bi se mu, ker je nesebično pomagal popolnemu neznancu in mi rešil življenje," pa o svojem krvnem bratu ali sestri pravi Vanja.

Življenje dveh neznancev je povezala kri

Danes register Slovenija Donor obsega preko 20.000 pristopov potencialnih darovalcev, kar je okoli odstotek vseh Slovenk in Slovencev. S tem Slovenija izpolnjuje merilo za uvrstitev v skupino srednje velikih evropskih registrov kar povečuje ugled in vpliv registra Slovenija Donor v mednarodnem prostoru.

Njihove zgodbe ne bi imele srečnega konca, če ne bi bilo srčnih ljudi, ki so se odločili in se vpisali na seznam darovalcev krvotvornih matičnih celic. Nekaj Slovenk in Slovencev je delilo svoje zgodbe o tem, kaj jih je vodilo k vpisu v register. Vesna, ki je v register vpisana od njegovega samega začetka, pravi: "Vsem, ki smo se vpisali, je bilo jasno, da se je treba odzvati, če bomo poklicani." Radko se je v register vpisal v okviru akcije, ko so iskali primernega darovalca za bolno hčerko njegovega znanca. Ni mu žal, saj je že lahko pomagal bolniku.

Vesna je svoje krvotvorne matične celice darovala leta 2006, torej skoraj deset let po tistem, ko se je vpisala v register. Pravi, da je postopek precej preprost in da je zelo podoben darovanju krvi v okviru krvodajalstva. Jani, ki je prav tako darovalec, pa pravi: "Ne razumem, da se kdo ne bi odločil za darovanje (potem, ko je izbran za primernega darovalca op.a.)." Kot pravi, se za tri ure usedeš na stol. "Dostikrat še dlje časa sedimo. Pač imaš roke narazen in dve kanili v rokah, kar pa tudi ni taka stvar. S tem pa rešiš nekomu življenje," pravi Jani, ki čuti povezanost z osebo, ki ji je daroval svoje celice. Pol leta po posegu je namreč izvedel, da je bolnik ozdravel. To ga je še dodatno osrečilo.

Daj se na seznam in reši nekomu življenje!

Vpis v register darovalcev je enostaven. Nič ne boli, dolgoročno pa lahko nekomu reši življenje. V register se lahko vpiše vsaka zdrava oseba, stara od 18 do 45 let. Vpisi potekajo na Zavodu za transfuzijsko medicino in transfuzijskih centrih po Sloveniji ali na organiziranih skupinskih vpisih in krvodajalskih akcijah. Postopek je zelo preprost. Vse, kar je potrebno storiti, je, da oddaš nekaj osebnih podatkov in bris ustne sluznice.

To, da si v registru, še ne pomeni, da boš tudi darovalec. Je pa prav, da se s tem, ko se odločiš, da se vpišeš v register, odločiš tudi za to, da boš daroval krvotvorne matične celice. Darovalec postaneš v primeru, če se ugotovi ujemanje v tkivnih znamenjih z bolnikom, ki potrebuje presaditev krvotvornih matičnih celic. Kot pojasnjujejo na spletni strani projekta Daj se na seznam, je le 0,3 odstotka do sedaj vpisanih v slovenski register tudi dejansko darovalo te celice.

Če se posameznik, ki je vpisan v register, po pozivu odloči za darovanje krvotvornih matičnih celic in so izpolnjeni vsi zdravstveni pogoji, se postopek začne. Medicina je v zadnjih desetletjih izredno napredovala, zato je danes darovanje oziroma odvzem teh celic zelo preprost. Odvzem poteka iz venske krvi in le v izjemnih primerih, ali če se darovalec tako odloči sam, iz kostnega mozga.

