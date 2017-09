Ko tudi znani spregovorijo o svoji bolezni

Ker je pomembno, da znani govorijo o svoji bolezni in s tem ozaveščajo, je o izkušnji s kronično mieloično levkemijo spregovorila naša evropska poslanka Tanja Fajon. Američani pa so te dni veliko govorili o bolezni Selene Gomez. Ta je namreč razkrila, da je morala zaradi sistemskega lupusa na presaditev ledvic. Nato se je oglasila tudi Lady Gaga in oboževalcem razkrila svojo diagnozo, fibromialgija.