Kobila Rina bo s svojo terapevtsko močjo pomagala skoraj tisoč invalidom

Konji zaradi izrednih sposobnosti čutenja lahko ljudem pomagajo pri zdravljenju številnih bolezni. Terapevstkega jahanja se tako vse bolj poslužujejo invalidi in ljudje s posebnimi potrebami. Tako kot v Centru Sonček, kjer so v trajno last dobili novo kobilo. Ta bo s svojo terapevstko močjo pomagala skoraj tisoč invalidnim otrokom, mladostnikom in odraslim.