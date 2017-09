'Končno sem odkrila kremo, ki zares deluje!'

V poplavi kozmetičnih izdelkov in blagovnih znamk je težko izbrati kozmetiko, ki zares ustreza vašemu tipu kože, dejansko deluje, poleg tega pa ne vsebuje nevarnih in škodljivih snovi.

Z veseljem naznanjamo, da se je gubic vendarle mogoče znebiti, zahvaljujoč se naravni kozmetiki Lux-Factor in njihovi izredno učinkoviti kremi proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron s 100 % naravno hialuronsko kislino, ki prodira pod povrhnjico in kožo v globljih plasteh hidrira od znotraj navzven. Čudežna kremica, ki z rezultati postreže že po 2 tednih uporabe, vidno zmanjša izrazne in zapolni globoke gube, spodbuja naravno obnavljanje povrhnjice in kožo ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi.

Preberite še nekaj izjav udeleženk Lux-Factor testiranja, ki so 30 dni brezplačno testirale kremo proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron:

Petra Mesarič, 42 let

»Ko imaš enkrat več kot 40 let, preizkusiš kremo to in ono, dokler ne dobiš v roke kreme Lux-Factor. Polna upanja začnem z uporabo in čakam na rezultate. Po 14 dneh uspeh? Sama moram reči, da je bilo spremembe moč opaziti že prej. Gladka koža od jutranjega nanosa do večernega spiranja. Gubic je opazno manj, skoraj sem že brez, a teh nekaj naj ostane. Ne moreš vsega skriti, sicer pa zakaj bi. Resnično presenečena, da sem končno našla tisto pravo kremo, h kateri se bom vračala in jo uporabljala še naprej.«

Slavka Kafol, 45 let

»Kremo uporabljam že 5 tednov, zvečer ji dodam 'pomoč' v obliki hidrantne kreme, zjutraj pa jo uporabljam samostojno. Koža je mehka in napeta, gubice pa manj izrazite. Zavedam se, da moja koža ni več stara 20 , da so gubice sestavni del staranja in zorenja kože, zato tudi nisem pričakovala popolne 'preobrazbe', sem pa vesela za to izkušnjo. Opazila sem, da se koža po uporabi kreme napne, še najbolj pa je to opazno na čelu.«

Natalija Davčevska, 27 let

»Krema se mi zdi super, po enem mesecu nanosa je koža bistveno lepša, se ne masti, tudi dermatitisa nimam več, odkar jo uporabljam. Res lahkoten občutek, všeč pa mi je tudi, da se takoj vpije ter ne daje mastnega sijaja. Super zadeva, vredna nakupa!«

