Konoplja - naravna rešitev za vaše težave!

Ali poznate razliko med industrijsko in medicinsko konopljo?

Najprej je potrebno razčistiti zmedo, ki nastaja okoli osnovnih pojmov. Obe vrsti konoplje, ki jima po domače pravimo tudi marihuana ali kanabis, sta istega rodu, vendar sta si v resnici različni že na prvi pogled. Industrijska konoplja je visoka in ožje razrastla rastlina, podobna bambusu. Vsebuje nizke vrednosti najbolj znanih kanabinoidov THC-ja in CBD-ja, gojena pa je z namenom širše industrijske predelave. Medicinska konoplja je v nasprotju z industrijsko po navadi kratka in široka, v prvi vrsti pa se jo goji z namenom pridobivanja vršičkov. Ima tudi večji spekter terpenov, ki izboljšujejo terapevtske učinke s CBD-jem in THC-jem.

Terapevtski učinki CBD-ja

Ravno iz slednjega razloga je medicinska konoplja ne le vedno bolj priznana s strani zdravstvene stroke, pač pa se vedno več ljudi zavzema za njeno legalizacijo. Na tem področju je sicer že opaziti nekaj napredka, vendar je kljub splošno znanim terapevtskim potencialom njena uporaba v večini držav še vedno prepovedana. Tu pa se skriva dodatna prednost CBD-ja, tega izjemnega naravnega ekstrakta konoplje: ker je njegova uporaba povsem legalna in varna, ga vedno več ljudi uživa kot preventivo ali kot dopolnilo k terapiji z zdravili v primeru zdravljenja različnih bolezenskih stanj.

Terapevtski potenciali CBD-ja izvirajo iz njegove sposobnosti vplivanja na endokanabinoidni sistem, sistem v našem telesu, ki uravnava mnoge pomembne aktivnosti, vključno z apetitom, razpoloženjem in zaznavanjem bolečine, pa tudi delovanje imunskega in živčnega sistema. Kanabinoidi, prisotni v konoplji, vplivajo na različne vidike tega sistema, kar je razlog, da zdravstvena stroka vedno bolj podpira uživanje CBD-ja tudi v primeru duševnih bolezni – izkazal se je namreč za močan antidepresiv in alternativa nekaterim zdravilom za duševne bolezni. Zmanjšuje vnetje v možganih, ki je pogost vzrok za nastanek depresije, za nameček pa še izboljšuje razpoloženje. Pomaga tudi ljudem z anksioznimi motnjami, saj zmanjšuje intenziteto in trajanje tesnobe, še posebej med javnim nastopanjem oziroma govorom pred množico ljudi.

Več o pozitivnem vplivu konoplje na duševno zdravje si lahko preberete TUKAJ.

S tem pa neverjetnih učinkov CBD-ja še ni konec

Na naraven način namreč lajša tudi vrsto drugih bolezenskih stanj, kjer običajna zdravila ne zadostujejo. Raziskave so pokazale, da pomaga lajšati simptome sladkorne bolezni, saj uničuje beta celice trebušne slinavke in zato lahko zmanjša potrebo po dodatnem vnosu zdravil kot je na primer inzulin. Konoplja zaradi svojih protivnetnih učinkov dokazano pomaga tudi ljudem z multiplo sklerozo – ker se veže na receptorje v živcih in mišicah, pomaga nadzorovati mišične krče in lajšati bolečine, zmanjšuje spastičnost ter lahko celo zavira napredovanje bolezni. CBD se je izkazal za učinkovitega tudi pri lajšanju nevrodegenerativnih bolezni, na primer simptomov Parkinsonove bolezni, saj zaradi antioksidativnih učinkov pomaga ščititi nevrone in zmanjšuje mišično napetost.

TUKAJ >> si preberite 10 relativno nepoznanih prednosti CBD-ja in njegove uporabe, ki so v širši javnosti žal še dokaj nepoznane.

Izboljšajte svoje počutje s certificiranimi konopljinimi produkti SupraHemp dobavitelja HempMedico

Spletna trgovina HempMedico.si ponuja široko izbiro vrhunskih izdelkov SupraHemp preverjene nemške kakovosti z visoko vsebnostjo CBD-ja:

CBD olje oziroma konopljino olje nastane prek posebnega postopka obdelave, obdrži pa vsa pomembna hranila – nenasičene maščobne kisline, vitamine, aminokisline in ostale pomembne snovi.

CBD smola oziroma konopljina smola je v posebnem procesu pridobljena s pomočjo ogljikovega dioksida. Njena uporaba je zelo enostavna in učinkovita, saj omogoča vnos zelo močnih in čistih izvlečkov v telo.

CBD kristali imajo prav tako antioksidativne učinke, njihovo odmerjanje pa je enostavnejše in natančnejše kot denimo odmerjanje olja ali smole.

Konopljin čaj je prav tako kot drugi konopljini izdelki znan kot odličen antioksidant. Krepi imunski sistem in blagodejno vpliva na srčno-žilni sistem ter metabolizem, pomaga pa tudi pri zniževanju holesterola in sladkorja v krvi.

CBD konopljine kapljice lahko zaužijemo samostojno in jih kapnemo pod jezik, lahko pa jih zmešamo z medom ali jedilnim oljem (najbolj primerno za uporabo je konopljino, olivno ali kokosovo olje). CBD je dostopen tudi v obliki kristalov, kar je dodatna prednost njegove uporabe – zaužije se ga namreč lahko s hrano in pijačo, s čimer se zakrije njegov specifičen okus.

Nekateri pa bolj prisegajo na uparjevanje CBD-ja, saj se na ta način prek pljuč razširi neposredno v krvni obtok, kar ima takojšnji terapevtski učinek, obenem pa se njegovi učinki ne izničijo v tolikšni meri kot med oralnim uživanjem.

Kako izbrati pravi odmerek CBD-ja?

Kljub temu, da uporaba CBD-ja ne ovira naših vsakdanjih opravil, ker nima psihoaktivnih učinkov, pa se je pred uporabo priporočljivo posvetovati s strokovnjakom, ki nam lahko svetuje, kakšen odmerek in način uporabe izbrati. Slednja sta namreč odvisna od težav in potreb vsakega posameznika, splošno pravilo pa je, da višje osebe in osebe z več kilogrami običajno potrebujejo višji odmerek od oseb manjše rasti in oseb z manj kilogrami.

Lahko se ga uživa tudi kot dopolnilo k terapijam z zdravili, vendar se je pred uporabo posvetujte tudi z osebnim zdravnikom, saj lahko v nekaterih primerih poveča učinkovitost zdravil.

Ker je CBD razmeroma novo terapevtsko sredstvo, stranski učinki še niso bili dokazani. SupraHemp konopljine izdelke uporabljajte previdno. Če občutite kakšne stranske učinke, o njih nujno obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

PRIPOROČILO: V primeru nosečnosti ali težjih bolezenskih stanj se pred uporabo CBD-ja posvetujte z osebnim zdravnikom.

Več osnovnih napotkov za izbiro odmerka CBD-ja si lahko preberete TUKAJ >>

Že več kot 2300 naših zadovoljnih uporabnikov priča o tem, kako jim je CBD spremenil življenje

Milan, 67 let, upokojeni avtomehanik

»Odkar jemljem 10 % CBD olje, so moje želodčne težave veliko redkejše.«

»Želodčne težave so bile moj zvesti spremljevalec vrsto let, za nameček pa sem pred dvema letoma dobil še rano na želodcu. Ker sem prebral, da so lahko eden izmed možnih vzrokov za to tudi razna zdravila, sem se odločil poiskati čim bolj naravno pomoč. Od bivšega sodelavca sem izvedel za CBD olje, ki je njemu sicer pomagalo pri drugih težavah, a sem izvedel, da naj bi pomagalo tudi pri želodčnih težavah; odkar jemljem 10 % CBD olje, so veliko redkejše.«

Staša, 46 let, natakarica

»Dobrega pol leta terapijo dopolnjujem še z 20 % CBD smolo in moje splošno počutje je veliko boljše, bolezen pa od takrat še ni napredovala.«

»Pred nekaj leti sem odkrila zametke multiple skleroze. Sprva so se pričeli kazati običajni znaki, kot je moten vid in nepojasnjena utrujenost, ki pa ju nisem takoj pripisala bolezni. Na rednem zdravniškem pregledu pa mi je na srečo zdravnik posvetil dovolj pozornosti, da je ugotovil, zakaj so se pojavili ti simptomi, in mi predpisal terapijo z zdravili. Dobrega pol leta terapijo dopolnjujem še z 20 % CBD smolo in moje splošno počutje je veliko boljše, bolezen pa od takrat še ni napredovala.«

Več o izkušnjah naših uporabnikov si lahko preberete TUKAJ >>

Imate kakšno vprašanje?

Vaše dobro počutje nam veliko pomeni, zato so vam ves čas na voljo naši strokovnjaki, ki vam bodo pomagali razrešiti morebitne dileme in vam pomagali izbrati način uživanja CBD-ja, ki bo najbolj ustrezal vašim potrebam in željam. Pokličite nas na našo telefonsko številko 031 624 777 ali nam pošljite sporočilo po elektronski pošti info@hempmedico.si. Povpraševanje lahko oddate tudi na naši spletni strani HempMedico.si ali na Facebook strani v zasebnem sporočilu, naši strokovnjaki pa vam bodo odgovorili v najkrajšem možnem času in vam pomagali do boljšega počutja.

Ker se zavedamo, kako zelo dragoceno je zdravje, vam želimo pomagati na vaši poti do dobrega počutja. Da bo ta pot čim lažja, vam podarjamo kar 10 % POPUST na celoten nakup s KODO: KONOPLJA24 ob naročilu CBD olja, smole ali kristalov iz ponudbe na naši spletni strani HempMedico.si. Popust velja do 12. 10. 2017, omenjene izdelke pa lahko naročite TUKAJ >>

Prijavite se tudi na e-novice in všečkajte našo Facebook stran HempMedico Slovenija, kjer večkrat tedensko objavljamo zanimive izobraževalne članke in ostale novice ter zanimivosti o konoplji in CBD-ju. Vsi, ki boste všečkali našo stran HempMedico Slovenija, boste lahko sodelovali v nagradni igri in se potegovali za privlačna darila vrhunske nemške kakovosti SupraHemp!

NE SPREGLEJTE! Potegujte se za BREZPLAČNO vstopnico za sejem Narava-zdravje

Obiščite nas na sejmu Narava-zdravje na Gospodarskem razstavišču, ki bo potekal med 12.−15. oktobrom, in iz prve roke preizkusite čudodelne lastnosti konoplje in CBD-ja.

V tem tednu na naši Facebook strani HempMedico Slovenija poteka tudi nagradna igra, kjer bomo izbrali srečneža, ki bo prejel BIO konopljin čaj nemške blagovne znamke SupraHemp in brezplačno vstopnico za omenjeni sejem. Veselimo se vašega obiska!

ČAKA VAS TUDI DARILO: BREZPLAČNA E-KNJIGA v vrednosti 19,90 €

Ker želimo, da na dolgi rok ohranite dobro počutje in zdravje, vam ob nakupu v spletni trgovini Hempmedico.si podarjamo tudi BREZPLAČEN izvod e-knjige Vodnik do zdravja: Kako s konopljo in CBD-jem do zdravja in boljšega počutja?

Zaupajte preverjeni kakovosti, zaupajte HempMedicu!

Naročnik oglasa je Project Nature.