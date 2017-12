Konopljina smola – naravna rešitev za vaše težave!

Kaj je konopljina smola?

Gre za konopljin ekstrakt, ki ima antioksidativne učinke in krepi imunski sistem, vsebuje pa ogromno kanabinoidov. Te kanabinoide sicer najdemo tudi v našem telesu; ta sistem se imenuje endokanabinoidni sistem, katerega glavna naloga je ohranjati ravnovesje v telesu in je del našega imunskega sistema. Ko telo napade bolezen, le-to potrebuje 'pomoč od zunaj', CBD konopljina smola pa kot prehransko dopolnilo zagotovi kanabinoide in telesu pomaga do ponovnega ravnovesja. Pridobljena je s sodobno metodo ekstrakcije CO2 pri nizkih temperaturah, kar ima velik pomen pri ohranjanju širokega spektra kanabinoidov, terpenov in drugih koristnih učinkovin konoplje. Zaradi prisotnosti širokega spektra biološko aktivnih molekul se učinki medsebojno dopolnjujejo in pomagajo pri obnovi uravnoteženega delovanja endokanabinoidnega sistema. Zato jo marsikdo opisuje kot 'čudežno' odkritje.

Njeni pozitivni učinki

CBD konopljina smola izboljšuje imunski sistem, deluje protivnetno, zmanjšuje epileptične napade, pomaga pri dermatitisu in kožnih alergijah, zmanjšuje bolečine ter težave z artritisom, pomaga pri Alzheimerjevi in Parkinsonovi bolezni, blaži slabosti, deluje proti nespečnosti, … Prav tako pa lahko zavira razvoj rakavih celic, kar je pravzaprav veliko odkritje na tem področju in daje upanje številnim ljudem, ki se borijo z rakavimi obolenji.

Obolenja, pri katerih izboljšuje simptome:

Sladkorna bolezen

Revmatoidni artritis

Parkinsonova bolezen

Alzheimerjeva bolezen

Chronova bolezen

Multipla skleroza

Kardiovaskularna obolenja

Nespečnost

Tesnoba in depresija

Epilepsija

Kožne bolezni (luskavica, dermatitis, …)

Rakava obolenja

Kako izbrati pravi odmerek?

Kljub temu, da uporaba CBD-ja ne ovira naših vsakdanjih opravil, ker nima psihoaktivnih učinkov, pa se je pred uporabo priporočljivo posvetovati s strokovnjakom, ki nam lahko svetuje, kakšen odmerek in način uporabe izbrati. Po izkušnjah uporabnikov pa je način »postopnega stopnjevanja« pri doziranju CBD konopljine smole najbolj učinkovit, saj enaka doza ne ustreza vsem ljudem, ampak se razlikuje od posameznika do posameznika. Pomembni dejavniki, ki vplivajo na to, kakšna količina CBD-ja in v kakšni obliki bo komu ustrezala, so posameznikova velikost telesa, njegova presnova in morebitne zdravstvene težave. Glavni napotek, ki ga je potrebno upoštevati, je, da je vedno potrebno pričeti z najmanjšim priporočenim odmerkom, ki ga lahko nato povečujemo glede na želene rezultate. To seveda zahteva nekaj potrpežljivosti, a končni rezultati so vredni čakanja.

Lahko se ga uživa tudi kot dopolnilo k terapijam z zdravili, vendar se pred uporabo posvetujte tudi z osebnim zdravnikom, saj lahko v nekaterih primerih poveča učinkovitost zdravil.

Veliko zadovoljnih uporabnikov priča o tem, kako jim je konopljina smola spremenila življenje

Štefan, 75 let, upokojeni farmacevt

»Pred šestimi leti so se mi pojavile hude bolečine v mišicah in sklepih in osebni zdravnik mi je postavil diagnozo fibromialgije, t. i. kroničnega mišično-skeletnega sindroma, ter mi predpisal terapijo z zdravili. Ta so moje bolečine sicer nekoliko omilila, a s stanjem še vedno nisem bil zadovoljen. Zdravje mi veliko pomeni, zato sem pričel raziskovat še druge možnosti in izvedel za blagodejne učinke CBD smole. Odkar sem svojo terapijo dopolnil še s 20 % CBD smolo, so moje bolečine redkejše, z boleznijo pa se spopadam veliko lažje.«

Jože, 75 let

»Boleham za rakom na črevesju, čez pa sem dal tudi kemoterapije. Poleg vsega, kar so mi predpisali zdravniki, sem se odločil, da poskusim še s CBD konopljino smolo. Lahko rečem, da mi zelo pomaga pri lajšanju bolečin, prav tako pa blaži stranske učinke zaradi kemoterapij.«

Irena, 52 let, delavka v proizvodnji

»Pred približno desetimi leti sem se srečala z artritisom. Bolezen je prišla povsem nepričakovano in me precej šokirala, saj sem sicer po duši športnica, potem pa se kar naenkrat nisem bila več zmožna gibati kot prej. V vseh teh letih sem jemala kar nekaj različnih zdravil, ki pa niso pomagala, kot bi si želela. Na srečo sem izvedela za pozitivne učinke konoplje in ob posvetu z mojim zdravnikom pričela jemati 15 % CBD olje – od takrat je moje počutje veliko boljše, predvsem pa se veliko lažje gibam.«

Glavno vprašanje: ali je legalna?

Ker ne vsebuje ilegalnih vsebnosti THC-ja, je konopljina smola povsem legalna. Tako vašega telesa ne more zasvojiti in nima psihoaktivnih učinkov. Prav tako veliko ljudi ne ve, da lahko to prehransko dopolnilo preprosto naročijo preko spleta in ga dobijo dostavljenega na dom. Podjetje HempMedico je edino v Sloveniji, ki ima na svoji spletni strani HempMedico.si bogato ponudbo biološko pridelanih in certificiranih CBD izdelkov vrhunske nemške kakovosti znamke SupraHemp, ki so prepričali uporabnike po vsej Evropi. Dostopni so namreč v kar 20 evropskih državah.

V ponudbi boste našli:

CBD olje oziroma konopljino olje nastane prek posebnega postopka obdelave, obdrži pa vsa pomembna hranila – nenasičene maščobne kisline, vitamine, aminokisline in ostale pomembne snovi.

CBD smolo – ki je konopljin ekstrakt. Uporaba smole je zelo enostavna in učinkovita.

CBD kristale – imajo prav tako antioksidativne učinke, njihovo odmerjanje pa je enostavnejše in natančnejše kot denimo odmerjanje olja ali smole.

CBD vapor olje je primerno za vse tiste, ki jim ustreza uporaba uparjevalnika. Njegova glavna prednost je, da se zaradi inhaliranja prek pljuč razširi neposredno v krvni obtok.

Naročnik oglasa je Project Nature d.o.o.