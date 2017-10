Konopljino olje: rešitev za avtoimunska in kronična obolenja

Najbolj vznemirljivo odkritje, ki bo spremenilo življenja ljudi po vsem svetu

Čeprav se v današnjem svetu veliko govori o medicinski konoplji in njenih pozitivnih učinkih, je prav zanimivo dejstvo, da javnost o CBD konopljinem olju ve tako malo. Pravzaprav bi naj manj kot 5 % ljudi na svetu vedelo, da ima CBD olje, ki je pridelano iz industrijske konoplje, tako pozitivne učinke na nešteto bolezni, med njimi tudi na resnejša avtoimunska in kronična obolenja.

CBD olje oziroma kanabidiol je trenutno namreč najbolj vznemirljivo odkritje, ko govorimo o konoplji. Novo razmišljanje, da bi to substanco morali sprejeti v našem okolju in jo uporabljati zaradi številnih pozitivnih učinkov, ki jih prinaša, bo spremenilo življenja številnih ljudi, ki se vsak dan borijo z resnimi boleznimi.

Številne raziskave, ki so jih opravili v zadnjem obdobju, kažejo na to, kako konopljino olje vpliva na skoraj takojšnje izboljšanje simptomov različnih bolezni, predvsem, ko govorimo o bolečinah. Dobrodejno vpliva tako na duševna stanja, kožne bolezni kot tudi kronična in avtoimunska obolenja.

Nekaj od teh obolenj vam navajamo tukaj:

- Sladkorna bolezen

- Revmatoidni artritis

- Parkinsonova bolezen

- Alzheimerjeva bolezen

- Chronova bolezen

- Multipla skleroza

- Kardiovaskularna obolenja

- Nespečnost

- Tesnoba in depresija

- Epilepsija

- Kožne bolezni (luskavica, dermatitis, …)

- Rakava obolenja

Pozitivni učinki CBD konopljinega olja:

- Zmanjšuje stres

- Zmanjšuje bolečine in vnetja

- Pomirja

- Znižuje krvni sladkor

- Zavira razvoj rakavih celic

- Umirja živčevje

- Spodbuja razvoj kosti

- Umirja napačno delovanje imunskega sistema

- Krepi imunski sistem, zato je lahko tudi odlična preventiva ravno v času jesenskih prehladov.

Kako sploh deluje CBD konopljino olje?

Skrivnost za dejstvom, zakaj je CBD konopljino olje tako učinkovito, bazira na človekovem endokanabinoidnem sistemu, katerega glavna naloga je ustvarjati ravnovesje v telesu. Ta sistem je torej del našega imunskega sistema, ki deluje v ravnovesju vse dokler ni naše telo pod stresom ali bolno. Takrat se naš imunski sistem poruši, saj telo ni več zmožno samo proizvajati dovolj kanabinoidov. Tukaj priskoči na pomoč CBD konopljino olje, ki naše telo z uživanjem kanabinoidov spet vzpodbudi ter ga uravnovesi, predvsem pa mu pomaga tako, da ima posledično veliko večjo zmožnost preprečevanja obolenj in lajšanja simptomov.

Kako izbrati pravi odmerek CBD-ja?

Kljub temu, da uporaba CBD-ja ne ovira naših vsakdanjih opravil, ker nima psihoaktivnih učinkov, pa se je pred uporabo priporočljivo posvetovati s strokovnjakom, ki nam lahko svetuje, kakšen odmerek in način uporabe izbrati. Slednja sta namreč odvisna od težav in potreb vsakega posameznika, splošno pravilo pa je, da višje osebe in osebe z več kilogrami običajno potrebujejo višji odmerek od oseb manjše rasti in oseb z manj kilogrami.

Lahko se ga uživa tudi kot dopolnilo k terapijam z zdravili, vendar se pred uporabo posvetujte tudi z osebnim zdravnikom, saj lahko v nekaterih primerih poveča učinkovitost zdravil.

Nekaj osnovnih napotkov za izbiro odmerka CBD-ja pa si lahko preberete TUKAJ >>

Izkušnje uporabnikov

Milan, 67 let, upokojeni avtomehanik

»Želodčne težave so bile moj zvesti spremljevalec vrsto let, za nameček pa sem pred dvema letoma dobil še rano na želodcu. Ker sem prebral, da so lahko eden izmed možnih vzrokov za to tudi razna zdravila, sem se odločil poiskati čim bolj naravno pomoč. Od bivšega sodelavca sem izvedel za CBD olje, ki je njemu sicer pomagalo pri drugih težavah, a sem izvedel, da naj bi pomagalo tudi pri želodčnih težavah. Odkar jemljem 10 % CBD olje, so veliko redkejše.«

Katjuša, 43 let, frizerka

»Pred dobrimi petimi leti sem odkrila, da imam sladkorno bolezen, saj so se mi pričeli pojavljati tipični simptomi – neprestana utrujenost, žeja in lakota. Vse od začetka sem bolezen uspešno krotila, vendar me je moje zdravstveno stanje precej potrlo in vsem dotedanjim težavam se je pridružila še depresija. Ker nisem želela jemati antidepresivov, sem iskala bolj naravno rešitev. Odkar sem odkrila 15 % CBD olje, se mi je povrnila ljubezen do življenja, pa še sladkorna bolezen je postala bolj obvladljiva.«

Vanja, 28 let, čistilka

»Že od nekdaj sem po naravi oseba, ki se rada drži zase, v družbi drugih ljudi se namreč počutim zelo nelagodno. Imam socialno fobijo, vrsto anksiozne motnje, ki sprva ni bila zelo izrazita, ob vstopu v puberteto oziroma srednjo šolo pa se je pričelo moje stanje poslabševati. Bilo je že tako hudo, da sem morala redno obiskovati psihiatra; vse dokler nisem odkrila konopljinega olja. 15 % CBD olje uporabljam približno 2 meseca in že opažam pozitivne spremembe – sem manj nervozna in bolje spim, posledično pa imam tudi več energije.«

Je legalno?

Ker CBD konopljino olje ne vsebuje ilegalnih vsebnosti THC-ja, je povsem legalno. Ne odlikuje ga le preprosta, ampak tudi popolnoma varna uporaba, saj vašega telesa ne more zasvojiti in nima psihoaktivnih učinkov. Prav tako veliko ljudi ne ve, da ga lahko preprosto naročijo preko spleta in ga dobijo dostavljenega na dom. Podjetje HempMedico je edino v Sloveniji, ki ima na svoji spletni strani HempMedico.si bogato ponudbo biološko pridelanih in certificiranih CBD izdelkov vrhunske nemške kakovosti znamke SupraHemp, ki so prepričali uporabnike po vsej Evropi. Dostopni so namreč v kar 20 evropskih državah.

V ponudbi boste našli:

CBD olje - oziroma konopljino olje nastane prek posebnega postopka obdelave, obdrži pa vsa pomembna hranila – nenasičene maščobne kisline, vitamine, aminokisline in ostale pomembne snovi.

CBD smolo – ki je konopljin ekstrakt. Uporaba smole je zelo enostavna in učinkovita.

CBD kristale – imajo prav tako antioksidativne učinke, njihovo odmerjanje pa je enostavnejše in natančnejše kot denimo odmerjanje olja ali smole.

CBD vapor olje je primerno za vse tiste, ki jim ustreza uporaba uparjevalnika. Njegova glavna prednost je, da se zaradi inhaliranja prek pljuč razširi neposredno v krvni obtok.

Imate kakšno vprašanje?

Vaše dobro počutje podjetju HempMedico veliko pomeni, zato so vam ves čas na voljo njihovi strokovnjaki, ki vam bodo pomagali razrešiti morebitne dileme in vam pomagali izbrati način uživanja CBD-ja, ki bo najbolj ustrezal vašim potrebam in željam. Pokličite jih na telefonsko številko 031/624-777 ali jim pošljite sporočilo po elektronski pošti info@hempmedico.si. Povpraševanje lahko oddate tudi na spletni strani HempMedico.si ali na Facebook strani v zasebnem sporočilu, njihovi strokovnjaki pa vam bodo odgovorili v najkrajšem možnem času in vam pomagali do boljšega počutja.

Zaupajte preverjeni kakovosti, zaupajte HempMedicu!

Naročnik oglasa je Project Nature d.o.o.