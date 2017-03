Krčne žile? Neverjetno, dovolj je že 5 minut na dan!

Težave z razpokanimi žilicami niso zgolj estetske narave, lahko so tudi zelo boleče in neprijetne za življenje vsakega posameznika. Krčne žile so posledica motenj venskega obtoka v nogah. Težave s krčnimi žilami so pogostejše pri ženskah, večinoma zaradi nosečnosti in hormonskega stanja. Priznani nemški proizvajalci naravnih kozmetičnih izdelkov pa so ustvarili edinstven gel s pomočjo katerega lahko dosežete željene rezultate z le 5 minut časa na dan. Predstavljamo vam VenoPROTECT+!

Samo za bralce portala 24ur.com PROMOCIJSKA AKCIJA 1+1 GRATIS in BREZPLAČNA DOSTAVA s klikom TUKAJ -->>

Kako se torej rešiti težav s krčnimi žilami?

Če se boste lotili raziskovanja boste hitro naleteli na takšne in drugačne laserske metode odstranjevanja, ki so sicer v večini primerov uspešne ampak tudi zelo drage – celoten postopek lahko stane tudi več kot 1500€!

Verjamemo, da ste preizkusili že marsikaj, rezultata pa ni, razlog za to pa tiči v tem, da potrebujete izdelek, ki je namenjen izključno odpravljanju tovrstnih težav. Dejstvo je, da brez operacij in posegov v telo krčnih žil ni mogoče popolnoma odstraniti. Ampak zakaj bi jih sploh želeli popolno odstraniti, če jih lahko z nego in pravim preparatom izboljšate do te mere, da niso več moteče? Za vas imamo ekskluzivno rešitev, proizvod priznanih nemških proizvajalcev naravnih kozmetičnih izdelkov – VenoPROTECT+!

VenoPROTECT+, ki je narejen izključno iz vrhunskih sestavin med katerimi izstopata izvleček divjega kostanja ter izvleček listov rdeče vinske trte skrbi, da se bo vidnost ter stanje vaših žil vidno izboljšalo. Divji kostanj skrbi za zdravljenje žilic pod površjem, listi vinske trte pa za zunanjo nego ter vidno izboljšanje.

Samo za bralce portala 24ur.com PROMOCIJSKA AKCIJA 1+1 GRATIS in BREZPLAČNA DOSTAVA s klikom TUKAJ -->>

Kako deluje?

- Razširi stene žil ter poveča pretok krvi,

- Kožo naredi brez izstopajočih žil in modric,

- Povrne koži enakomerno in lepo polt

- Osvežuje in neguje kožo na nogah,

- Rezultat je viden že po treh dneh uporabe.

Več o gelu VenoPROTECT+ si lahko preberete tukaj.

VenoPROTECT+ ekipa je zasnovala edinstveno promocijsko ponudbo, ki pa je na voljo samo v omejenem časovnem obdobju.

Promocijski paket lahko naročite na predstavitveni spletni strani VenoPROTECT+ ali po telefonu na številko 041 516 684.

Naročnik oglasa je Top Produkti.