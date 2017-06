Letos je za mišjo mrzlico zbolelo že 42 ljudi

V Sloveniji je vse več obolelih za mišjo mrzlico, nevarno boleznijo, ki jo prenašajo miši, virus za seboj lahko pusti trajne posledice na ledvicah, brez zdravniške pomoči pa celo smrt. Število primerov je v letošnjem letu že preseglo desetletno povprečje. Do danes so zabeležili 42 bolnikov, največ v mariborski, ljubljanski in novomeški regiji.