Maja Šuput: »To je zares najboljša krema, ki sem jo preizkusila!«

A brez skrbi, tudi na našem tržišču je na voljo 100 % naravna krema proti gubicam, ki deluje hitro in učinkovito, navdušila pa je tudi hrvaško pevko Majo Šuput

»Zaradi narave mojega poklica je izredno pomembno, kako sem videti. Veliko nastopam in pogosto tudi premalo spim, zato sem dolgo časa iskala kremo proti gubicam, ki bi mojo kožo na obrazu nahranila in poskrbela za mladosten sijaj. In končno sem jo odkrila! To je krema Lux-Factor 4D Hyaluron, ki jo uporabljam tako zjutraj kot zvečer. Všeč mi je, ker mojo kožo na obrazu in vratu ter dekolteju navlaži in ker je tudi odlična podlaga za make up. Že po nekaj tednih uporabe so gubice postale manj opazne, moja koža na obrazu pa je gladka in napeta,« nam je zaupala 38-letna pevka, ki je nedavno posnela tudi duet s slovenskim raperjem.

Intenzivna pomlajevalna krema

100 % naravna krema s hialuronsko kislino, ki mimogrede tudi NI testirana na živalih, že po nekaj tednih redne uporabe vidno zmanjša izrazne in zapolni globoke gube ter zgladi tanke linije. Dosežete lahko tudi do 80 % mlajši videz kože, krema pa prav tako spodbuja naravno obnavljanje povrhnjice in kožo ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi.

Kako deluje?

Idealna kombinacija 100 % naravne hialuronske kisline in senzacionalne 4D Anti-Wrinkle formule proti gubicam zagotavlja, da je Lux-Factor 4D Hyaluron krema varna in dokazano učinkovita terapija proti gubam. S klinično in dermatološko testirano formulo se uvršča med najučinkovitejše inovacije v kozmetični industriji za zmanjševanje gub in preprečevanje staranja kože. Mikromolekulske mase aktivnih sestavin v Lux-Factor 4D Hyaluron kremi proti gubam prodrejo v globlje plasti kože, tako da z biotskim delovanjem v medceličnih membranah zapolnijo kožne gube od znotraj navzven. S slednjim poskrbijo za naravni botoks učinek in mladosten videz kože. Patentirana formula 4D Hyaluron s preizkušenimi sestavinami spodbuja naravni proces obnavljanja povrhnjice, zaradi česar koža zasije v boljšem tonusu. Idealna kombinacija učinkovin ščiti kožo pred škodljivimi zunanjimi vplivi, zato je koža ob redni uporabi kreme 4D Hyaluron napeta in mladostna.

Bi želeli tudi vi preizkusiti Majino najljubšo kremo?

Naročnik oglasa je Lux Factor Cosmetics Ltd.