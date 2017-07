Mali junak po dveh letih od presaditve obeh rok lahko piše in zamahne z baseballskim kijem 

Zion je uspešno prestal presaditev obeh rok, a še vedno mora jemati močna zdravila, da mu telo novih rok ne bo zavrnilo. (Foto: AP)

Zion Harvey je leta 2015 prestal presaditev obeh rok. Takrat osemletni deček je bil na operacijski mizi kar 11 ur in je bil prvi otrok, ki so mu presadili obe roki. Po dveh letih težkega okrevanja deček iz Baltimora lahko drži škarje in igra baseball. V medicinskem poročilu pionirskega zdravljenja so strokovnjaki zapisali, da je bila operacija velik uspeh, da so se iz nje veliko naučili, zato pa bodo na boljšem tudi drugi otroci.

Zion je bil povsem odvisen od drugih, ko so mu zaradi sepse odrezali obe roki in nogi. Šest let je bil odvisen od protez in posebne opreme, da se je umival, oblačin in da je jedel.

''Po 18 mesecih po operaciji, lahko samostojno je in piše, uporablja stranišče in se oblači,'' je za Lancet zapisala ekipa otroške bolnišnice v Philadelphii.

Mukotrpno okrevanje

Presaditev organov je tvegano, saj lahko prejemnik organ ali del telesa zavrne, med postopkom okrevanja pa so možni še številni drugi zapleti. Zdaj 10-letni deček je uspešno premagal vse težave, navaja Guardian.

Že po osmih mesecih po operaciji je Zion lahko držal pisalo, po letu dni je lahko z obema rokama zamahnil s baseballskim kijem. Vodja kirurške ekipe Scott Levin je pohvalil malega dečka za njegov ogromen pogum, saj nikoli ni niti zajokal, čeprav je bila pot posuta s trnjem.

Tako psihično kot fizično sta za dečkom izjmeno naporni dve leti. Udeležiti se je moral številnih fizioterapij in tudi psihoterapij. Zdravniki so zapisali, da je dečkovo telo zavračalo novo roko, najhuje je bilo štri do sedem mesecev po operaciji, kar so zatrli z močnimi imunosupresivnimi zdravili. Še vedno jemlje štiri vrste teh zdravil, da bo njegovo telesce še naprej 'prenašalo' novi roki. Zdravniki upajo, da mu bodo kmalu lahko zmanjšali dozo zdravil.

Italijanski strokovnjak za presaditve rok Marco Lanzetta je k zapisom dodal dvom, da bo večje število otrok uspešno prestalo takšno operacijo in opozoril na tveganja o vseživljenjskim jemanjem imunosupresivnih zdravil. Zionov primer je poseben, ker je že pred operacijo jemal takšna zdravila, saj je v preteklosti prestal tudi presaditev ledvice, katere darovalka je bila njegova mama Pattie Ray. Lanzetta je dodal, da je prihodnost takšnih malih pacientov prej v protetiki, ki je močno napredovala, kot pa v transplantu.