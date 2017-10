Je gluten škodljiv? Konoplja zdrava? Odgovore najdete na novem portalu NIJZ

V Sloveniji se po podatkih nacionalnih raziskav pretežno zdravo prehranjuje manj kot polovica prebivalstva. Veliko oviro pri ozaveščanju o prehrani predstavljajo zavajajoče informacije, ki so objavljene na spletu. Kot odgovor na to so vzpostavili nacionalni portal prehrana.si, ki nudi verodostojne informacije s področja hrane.

Projekt prehrana.si v okviru nacionalnega programa Dober tek Slovenija izvajata Inštitut za nutricionistiko in Nacionalni inštitut za javno zdravje, financira pa ga ministrstvo za zdravje.

Za zdravo prehranjevanje je poleg dobre ozaveščenosti prebivalcev ključna tudi dobra ponudba živil z ugodno prehransko sestavo. Marjeta Recek

Marjeta Recek z ministrstva za zdravje je povedala, da bo portal pripomogel k boljši ozaveščenosti ljudi, saj bo zagotavljal verodostojne informacije s področja prehrane. Poleg tega bo na portalu tudi prostor za izmenjavo dobrih praks in pristopov proizvajalcev, trgovcev in turističnih delavcev pri zagotavljanju zdrave prehrane.

Za zdravo prehranjevanje je po njenih besedah poleg dobre ozaveščenosti prebivalcev ključna tudi dobra ponudba živil z ugodno prehransko sestavo, ki so dostopna najširši skupini ljudi. To so živila, ki vsebujejo manj soli, nasičenih maščob, enostavnih sladkorjev pa tudi več potrebnih mineralov in vlaknin.

Kot je dodala, so v okviru teh prizadevanj na ministrstvu podprli projekt razvoja inovativnih živil z ugodno prehransko sestavo, ki bo omogočal usklajeno delovanje in koordinacijo domače živilsko-predelovalne industrije pri zmanjševanju sladkorja v mlečnih izdelkih in pekovskem pecivu.

Po besedah Igorja Pavsta z Inštituta za nutricionistiko je s področja prehrane izjemno veliko nasprotujočih si informacij, ki povzročajo precejšnjo zmedo. Namen nacionalnega portala prehrana.si je prebivalcem nuditi strokovne in razumljive informacije s področja prehrane v različnih življenjskih obdobjih.

NIJZ poskuša s portalom dvigniti odstotek Slovencev, ki se zdravo prehranjujejo. (Foto: iStock)

Portal združuje vsebine, ki jih pripravljajo strokovnjaki iz različnih strokovnih institucij in področij, med drugim ljubljanske univerze, ljubljanskega kliničnega centra, uprave za varno hrano in ministrstva za zdravje. Cilj tega projekta je, da bi ljudje sprejeli in uporabljali živila z ugodno prehransko sestavo.

Poleg prehranskih poročil so na tej spletni strani pojasnjeni različni miti s področja prehrane, redno pa dopolnjujejo zbirko najpomembnejših informacij o hranilni sestavi različnih živil in njihovih sestavinah. Objavljajo pa tudi aktualne novice in dogodke s področja prehrane.

Po več kot desetletju načrtnega dela v okviru resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 strokovnjaki ugotavljajo nekatere trende bolj zdravega načina prehranjevanja, predvsem pri razporejanju dnevnih obrokov, uživanju brezalkoholnih pijač ter pri uporabi maščob.

Urška Blaznik z Nacionalnega inštituta za javno zdravje je pri tem poudarila, da raziskave tudi kažejo, da Slovenci še vedno uživamo premalo zelenjave, sadja in polnovrednih žit. Zato je pomembno, da se mora pri usmerjanju prehrane k bolj zdravim izbiram povečati ponudba zdravju bolj koristnih živil, ki bodo tudi lažje dostopna.