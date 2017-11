Medicinski čudež: vdova je leto in pol po izgubi moža spet zagledala njegov obraz

Američanka Lilly Ross je leto in pol po izgubi moža spet zagledala njegov obraz. In to na drugem moškem. Lillyin mož je bil namreč darovalec organov, njegov obraz pa je dobil 32-letni Andy, ki je leta 2006 v nesreči s puško ostal brez dela obraza. Skoraj 60 ur dolga operacija je uspela - zdaj, ko je dovolj okreval, pa se je prvič srečal tudi z družino darovalca.