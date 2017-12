Miklavž porodnišnici Ljubljana in bodočim porodnicam prinesel novo porodno sobo

V porodnišnici Ljubljana so na oddelku za perinatologijo, ki ima 11 porodnih sob, odprli novo opremljeno in obnovljeno porodno sobo številka 7 za tvegane porode. Vrednost celotne prenove porodne sobe je 85.000 evrov. Rotary Club 25 iz Ljubljane je zagotovil 65.875,28 evra, razliko pa smo dodali iz sredstev drugih donacij.

Miklavž je ljubljanski porodnišnici prinesel prenovljeno porodno sobo številka 7. (Foto: UKC Ljubljana)

Predstojnica KO za perinatologijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana, doc. dr. Nataša Tul Mandić, dr. med., je ob odprtju povedala: "Danes je res lep dan. Ko lahko rečemo, da smo veseli, ker nam je prvi od treh dobrih mož, ki obdarujejo v mesecu decembru, prinesel prenovljeno porodno sobo št. 7 za tvegane porode. V Porodnišnici Ljubljana, ki je osrednja slovenska porodnišnica, se rodi več kot tretjina slovenskih otrok. Nismo samo največji v državi, smo tudi porodnišnica, kjer spremljamo in zdravimo najbolj bolne in ogrožene nosečnice, porodnice in novorojenčke iz ljubljanske regije in vse Slovenije."

Vrednost celotne prenove porodne sobe je 85.000 evra. (Foto: UKC Ljubljana)

Porodnišnica Ljubljana je bila zgrajena s samoprispevkom, vendar je v nekaterih infrastrukturnih pogledih pošteno obrabljena, je opozorila Tul Mandićeva in dodala: "Prav letos praznujemo 30 let delovanja nove porodnišnice in tudi naša hiša potrebuje novo opremo za sodobno in varno porodništvo in neonatologijo, zato smo izjemno veseli, da se je Rotary klub 25 iz Ljubljane spomnil na nas in nam omogočil prenovo te porodne sobe."

Najbolj kritični porodi iz celotne države potekajo v intenzivni porodni sobi v ljubljanski porodnišnici. (Foto: UKC Ljubljana)

V letu 2016 so člani Rotary kluba 25 Ljubljana začeli dobrodelno akcijo z namenom popolne prenove še enega pomembnega oddelka ljubljanske porodnišnice, in sicer porodne sobe za tvegane porode porodnega bloka, ki zahteva visokotehnološko opremljenost in je odločujoči prostor v primeru tveganih porodov. Je prostor, kjer se pod velikimi pritiski dogaja niz stresnih, nevarnih in ogrožajočih situacij. Je prostor, ki povečuje možnost preživetja novorojenčka in porodnice. Zato je tako zelo pomembno, da je to prostor, ki je ustrezno opremljen in urejen, so zapisali v sporočilu za javnost.