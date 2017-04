Ministrica išče odgovorne za smrt 14-letnika. Končnega poročila od UKC Ljubljana še ni, nadzor odredila tudi zdravniški zbornici

Ministrstvo za zdravje iz UKC Ljubljana še ni prejelo končnega poročila o nadzoru, izvedenem po smrti 14-letnika na pediatrični kliniki. Kot so danes sporočili z ministrstva, pa je ministrica Milojka Kolar Celarc zdravniški zbornici odredila izredni strokovni nadzor nad delom vseh zdravnikov, ki so sodelovali pri njegovi zdravstveni obravnavi.

UKC Ljubljana (Foto: Damjan Žibert)

Smrt 14-letnega bolnika naj bi bila sicer neuradno posledica podcenjevanja resnosti primera in slabih odnosov na kardiologiji pediatrične klinike. V poročilu o izrednem nadzoru, ki smo ga pridobili v uredništvu, so zapisali, da je bila resnost srčnega popuščanja pri mladem bolniku podcenjena. Pri 14-letniku je šlo za hudo srčno popuščanje, njegovo stanje pa se je poslabšalo, ko so mu predpisali neprimerno zdravilo, kar je vodilo v srčni zastoj, je pokazal nadzor.

Ministrstvo čaka končno poročilo o izvedenem nadzoru

Na ministrstvu so pojasnili, da so "poročilo o analizi neželenega nevarnega dogodka s predlogom preventivnih ukrepov" prejeli 16. decembra lani. Ministrica je zaradi zaskrbljenosti ob tem 20. decembra osebno pisala vodstvu Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana in izrazila pričakovanje, da bo na podlagi ugotovitev analize dogodka uvedlo izredni strokovni nadzor. Pri tem je opozorila, da je potrebno pri imenovanju članov komisije za izredni strokovni nadzor zagotoviti popolno stopnjo njihove neodvisnosti in integritete.

Zdravstvena ministrica Milojka Kolar Celarc (Foto: POP TV)

Kot so zapisali na ministrstvu, so že dvakrat pozvali vodstvo UKC Ljubljana, naj posreduje končno poročilo o izvedenem nadzoru in izvedenih ukrepih, a ga še niso prejeli.

Pri tem so navedli, da je ministrica zdravniški zbornici odredila izredni strokovni nadzor nad delom vseh zdravnikov, ki so sodelovali v zdravstveni obravnavi 14-letnika, ki je na pediatrični kliniki umrl 2. septembra lani. V UKC Ljubljana pa je že potekal obsežen upravni nadzor, ki je naložil korektivne ukrepe tudi na področju organizacije, so dodali.

Po njihovih navedbah je ministrica v stiku z vodstvom UKC Ljubljana.

Staršem ponudili odškodnino

O primeru so v zadnjih dneh medijih obsežno poročali, ker je strokovna direktorica UKC Ljubljana Marija Pfeifer zaradi njega predlagala razrešitev strokovnega direktorja pediatrične klinike Rajka Kende, nato pa je bil predlog umaknjen. Po poročanju sobotnega Dnevnika v bolnišnici za zdaj vztrajajo pri ukrepu zoper zdravnika umrlega dečka. Kot so potrdili časniku, je zdravnik dobil opomin pred odpovedjo. Dnevnik še navaja, da so staršem pokojnega dečka v UKC Ljubljana ponudili odškodnino