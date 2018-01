Moški, okužen z ošpicami, dodatno v stiku s 85 osebami v izolskem ZD in na urgenci

Potem ko je z ošpicami okuženi odrasli prejšnji teden prišel na ljubljansko pediatrično kliniko in bil tam v stiku z 250 osebami, se je izkazalo, da je bil še v Izoli v zdravstvenem domu in na urgenci. V zdravstvenem domu je bilo virusu izpostavljenih 41 oseb, na urgenci 31, v družinskem krogu in med sodelavci 13 oseb, so navedli na NIJZ.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so tudi navedli, da še niso prejeli obvestila o kakšnem novem primeru okužbe.

Ošpice so zelo kužne, saj se prenašajo po zraku. To pomeni, da se je lahko posameznik okužil z ošpicami tudi dve uri po tistem, ko okuženega ni bilo več v tem prostoru. Inkubacijska doba pri ošpicah traja med pet in 21 dni. Tisti, ki so bili v stiku z okuženim, lahko zbolijo še do konca januarja.

Moški z ošpicami je bil v stiku z več kot 300 ljudmi. (Foto: iStock)

Zaradi epidemije v Srbiji se izbruha ošpic bojijo tudi na Hrvaškem

Strah pred ošpicami se je povečal tudi na Hrvaškem, predvsem zaradi izbruha te bolezni v Srbiji, kjer je od lanskega oktobra do 5. januarja letos zbolelo že 808 ljudi, dve osebi sta zaradi zapletov umrli.

Nacionalni zavod za javno zdravje splitsko-dalmatinske regije je prebivalce opozoril, da obstaja na tem območju veliko tveganje za izbruh ošpic, poročajo Vijesti.hrt.

"Tveganje za izbruh epidemije ošpic na Hrvaškem je veliko, saj je precej ljudi novo leto dočakalo v Srbiji. Ogroženi so predvsem otroci, precepljenost na širšem območju Splita je izjemno nizka," je povedala vodja oddelka za nadzor nad cepljenji Milka Brzović. Pacientom je svetovala cepljenje in posvet z osebnim zdravnikom.

Precepljenost v splitsko-dalmatinski regiji se giblje med 60 in 70 odstotki.