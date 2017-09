Moški se je zaradi nove terapije 'zbudil' po 15 letih v vegetativnem stanju

Toplejše barve kažejo na povečano aktivnost možganov, ki se je sprožila po vgraditvi živčnega stimulatorja. (Foto: AP)

Moški v Franciji je po 15 letih v vegetativnem stanju znova pridobil določeno stopnjo zavesti. Zdravniki so 35-letnika, ki je bil poškodovan v avtomobilski nesreči, zdravili z eksperimentalno terapijo, ki je med drugim vključevala vstavitev živčnega stimulatorja v njegov prsni koš. Stimulator so na prsih povezali z vagusnim živcem, ki vodi v možgane.

Po nekaj mesecih se je moški, kot navajajo tuji mediji, lahko odzval na enostavne ukaze, lahko je obrnil glavo in z očmi sledil premikajočemu se predmetu. Strokovnjaki so navdušeni nad rezultati, a previdni z napovedmi, saj je treba eksperiment še večkrat ponoviti.

Stimulator živca vagus morda ne bo deloval tako dobro pri pacientih z drugačno možgansko poškodbo. A Angela Sirigu iz lyonskega inštituta za znanost je poudarila, da so za terapijo izbrali hudo poškodovanega moškega.

Po enem mesecu terapije s stimulatorjem je pacientova mati poročala o izboljšani budnosti, ko so mu brali knjigo. Prav tako so zdravniki opazili, da oči bolj odpre, ko se mu nekdo približa. Izboljšanje so pokazale tudi rentgenski posnetki možganov.

Obnova možganov je možna, tudi ko je zelo malo upanja, je dejala Sirigujeva.

Kaj sta vagusni živec in vegetativno stanje?

Vagusni živec (vagus) je deseti možganski živec in je glavni živec parasimpatičnega živčevja. Pomemben je pri uravnavanju delovanja skorajda vseh notranjih organov. Ime je dobil zaradi svoje razprostranjenosti po telesu. Živec med drugim pomaga nadzorovati avtomatične ali podzavestne funkcije, med temi tudi budnost.

V vegetativnem stanju je oseba po možganski poškodbi, ki je sicer včasih budna, a brez zavedanja. Bolnik se samega sebe in okolja ne zaveda in se ni sposoben sporazumevati ali kakorkoli sodelovati z okolico. Ohranjene so avtonomne funkcije hipotalamusa in možganskega debla, ki omogočajo ohranjanje življenjskih znakov ob podpori medicinske nege. Po določenem obdobju nastopi trajno vegetativno stanje, po katerem je ozdravitev nepričakovana, a ne nemogoča.