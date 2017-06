Na dan slovenskega krvodajalstva spoznajte junake, ki z darovanjem krvi rešujejo življenja

Ste vedeli, da vsakih pet minut v Sloveniji nekdo potrebuje kri? Zato je še toliko bolj pomembno, da se zavedamo pomena krvodajalstva.

Zavod za transfuzijsko medicino skupaj z Rdečim križem Slovenije in družbo Petrol že sedmo leto zapored predstavlja akcijo Daruj energijo za življenje. Po besedah direktorja zavoda Danijela Starmana so s pomočjo akcije pridobili 74.000 novih krvodajalcev. Letos so se kot krvodajalci predstavili policisti, med katerimi jih je lani 1138 darovalo kri.

Kot je na novinarski konferenci ob dnevu slovenskega krvodajalstva, ki ga obeležujemo danes, pojasnila strokovna direktorica zavoda Polonca Mali, je krvodajalcev, ki vsako leto darujejo kri, okoli 100.000. Med njimi je tri četrtine moških in ena četrtina žensk. Za pokritje dnevnih potreb po krvi v Sloveniji pa vsak delovni dan potrebujejo do 400 krvodajalcev. Kri ostaja nenadomestljivo zdravilo in najdragocenejše, kar lahko posameznik podari. Nekateri se tega dobro zavedajo, zato so kri darovali okoli 140 krat.

Letos so se kot krvodajalska skupina predstavili policisti, ki so opozorili tudi na povečane potrebe po krvi v spomladanskem in poletnem času, ko slovenske ceste beležijo več prometnih nesreč. Lani je darovalo kri 1138 policistov.

Po besedah generalne sekretarke RKS Renate Brunskole se tudi s pomočjo vsakoletne akcije Daruj energijo za življenje starostna meja krvodajalcev niža. Če je bilo pred desetletjem več krvodajalcev med 40. in 50. letom starosti, se je v zadnjih letih povprečna starost darovalcev krvi znižala pod 40 let. Vsako leto pa pridobijo tudi nekaj manj kot 10.000 novih mladih krvodajalcev.

Direktor korporativnega komuniciranja pri Petrolu Aleksander Sarkič je izpostavil, da k pridobitvi novih krvodajalcev pripomore tudi prenovljena spletna stran daruj-kri.si, kjer so prikazane trenutne zaloge krvi ter podatki kje in katera krvna skupina primanjkuje. Poleg tega so tu razpisani tudi datumi posameznih krvodajalskih akcij po Sloveniji. Kot novost je Sarkič izpostavil, da so na voljo tudi videoposnetki novih štirih zgodb krvodajalcev, ki odstirajo vpogled v razmišljanje, predanost in solidarnost posameznikov, ki vsako leto darujejo kri.

Darovanje imajo v krvi

Akcija Daruj energijo za življenje je vseslovenska krvodajalska iniciativa, ki s sodobnimi pristopi uspešno obvešča o pomembnosti krvodajalstva ter spodbuja ljudi, da postanejo in ostanejo redni krvodajalci. Osrednja nit letošnje akcije so nove zgodbe krvodajalcev, ki s svojim odnosom do ljudi in življenja kažejo, da imajo darovanje v krvi.

Irena Dolinšek iz Pirana je krvodajalka, ki je svojo strast želela prenesti tudi na najmlajše, zato je napisala krvodajalsko pravljico Rdeča kapljica. Kot motivatorka mladih redno obiskuje vrtce in šole, kjer jim v živo predstavi pravljico ter se z otroci poučno zabava. Obenem je predsednica Krajevnega odbora RK Portorož pri Območnem odboru pri RKS-OZ Piran za področje krvodajalstva in prostovoljstva, predsednica ženskega Lions Zarja Portorož in vsestransko dejavna članica skupnosti.

Boštjan Terbovc iz Tržiča je zdravstveni reševalec, ki je svoje življenje posvetil reševanju življenj, zato je postal tudi aktiven krvodajalec. Stalni član različnih zdravstvenih ekip v Tržiču in okolici je vedno pripravljen priskočiti na pomoč ter svoje izkušnje prenesti na mlajše rodove, bodisi kot učitelj v sistemu izobraževanja Rdečega križa bodisi kot mentor ekipam prve pomoči.

(Foto: Daruj energijo za življenje)

Tomaž Celestina iz Litije je v prvi vrsti oče, nato policist konjenik in seveda tudi redni krvodajalec. Ko ne skrbi za svoj živahni naraščaj, javni red in mir, daruje kri neznancem in v lokalnem okolju pomaga vsem, ki potrebujejo pomoč ter spodbuja k solidarnosti tudi druge. V litijski godbi igra trobento.

Sašo Kodrič iz Maribor ima pri svojih letih daljši življenjepis kot večina v veliko kasnejših letih. Sodelavec ŠOUM-a, ki RKS-OZ Maribor pomaga pri promocijah, ozaveščanju o pomenu krvodajalstva med mladimi, organizaciji in izvedbi krvodajalskih aktivnosti v akciji Častim ½ litra. Poleg tega je prostovoljni gasilec ter prostovoljec v številnih društvih in organizacijah. S svojimi življenjskimi načeli in miselnostjo pozitivno vpliva na prijatelje, sodelavce in znance, s svojim vzgledom pa spodbuja načela prostovoljstva in krvodajalstva med ljudmi.