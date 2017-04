Na Hrvaškem odprli prvo kliniko za odvajanje od interneta

Ste se kdaj vprašali, ali je vaša ljubezen do pametne tehnologije, ki je postala nepogrešljiv del naših življenj, že prerasla v odvisnost? Ker vse več Hrvatov na to vprašanje odgovori pritrdilno, so se v Zagrebu odločili, da odprejo kliniko za odvajanje od interneta. Raziskave so namreč pokazale, da hrvaški srednješolci tedensko preživijo toliko časa prilepljeni na ekrane, kot njihovi starši v službi.