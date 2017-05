Na londonskih javnih prevoznih sredstvih odkrili kar devet superbakterij

Vzorce so vzeli z držal, sedežev, vrat in sten. (Foto: iStock)

V raziskavi, ki jo je naročila zavarovalnica za taksi službe Staveley Head, izvedel pa oddelek za biologijo Univerze London Metropolitan, so pod drobnogled vzeli različna sredstva javnega prevoza v Londonu. Odvzeli so kar 80 brisov držal, sedežev, vrat in sten, poroča britanski The Independent.

V vzorcih so odkrili kar 121 vrst bakterij in plesni, med njimi tudi devet superbakterij, pred katerimi je Svetovna zdravstvena organizacija izdala opozorilo. Denimo, bakterijo E.coli so našli tako na podzemni železnici, v taksijih, kot na avtobusih. Prav tako so našli tudi superbakterije, ki povzročajo vnetje pljuč ali okužbo krvi in sečil.

Največ bakterij na podzemni železnici, najmanj na avtobusih

Najbolj "umazan" javni prevoz je londonska podzemna železnica. Med vsemi linijami pa se je najslabše izkazala Victoria line, kjer so našli kar 22 različnih bakterij. Ena od najhujših je bakterija Klebsiella pneumoniae, ki je odporna proti najbolj učinkovitim antibiotikom. Bakterija ponavadi ni nevarna za zdrave ljudi, vendar pa lahko povzroči hude zaplete pri imunsko oslabljenih in bolnih ljudeh.

V taksijih so našteli okoli 14 različnih bakterij. (Foto: iStock)

Taksiji v britanski prestolnici so se izkazali za bolj "čisto" izbiro od podzemne železnice, čeprav so tudi tam v povprečju našteli okoli 14 bakterij, med drugim so našli tudi sledi fekalij in salmonele.

Najmanj bakterij so našli na mestnih avtobusih, so pa tam odkrili več plesni kot na podzemni železnici in taksijih.

Na avtobusih je bilo najmanj bakterij, a največ plesni. (Foto: iStock)

"Poleg nekaterih najbolj nevarnih superbakterij na svetu smo našli tudi nekatere vrste plesni in bakterije, ki lahko škodujejo zdravju ljudi," je dejal Paul Matewele iz univerze, ki je opravila raziskavo. "Na podzemni železnici smo našli tudi bakterije, ki jih prenašajo podgane in miši, pa tudi sledi fekalnih bakterij in bakterij iz kanalizacije," je še dodal. Te lahko povzročajo vnetje sečil ali izpuščaje, če pridemo v stik z njimi.

Na izsledke raziskave so se odzvali tudi v londonski službi za javne prevoze. "Podzemna železnica je zelo varno okolje, za čistočo naših vlakov in postaj skozi ves dan skrbijo profesionalni čistilci," je dejala Jill Collis, direktorica za zdravje, varnost in okolje pri družbi Transport for London. Dodala je, da ni razlogov, da bi potnike skrbele bakterije. Strokovnjaki pa so znova opozorili na pomen dobre higiene in pogosto umivanje rok.