Zaloge cepiva proti gripi za odrasle so pošle, NIJZ pričakuje nove v dveh tednih

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so pošle zaloge cepiva proti gripi za odrasle. To je štirivalentno cepivo, ki ščiti proti štirim podtipom virusa. Trivalentno cepivo se uporablja za otroke do treh let. Proizvajalec cepiva je francosko podjetje Sanofi Pasteur. Nabavna cena odmerka znaša 5,49 evra brez DDV, so povedali na NIJZ.

Zaradi pojava črevesnih obolenj na Oddelku za nevrološke bolezni UKC Maribor so prepovedani obiski. Na oddelku se je namreč pojavilo črevesno obolenje, katerega povzročitelj je najverjetneje norovirus. Zbolelo je več hospitaliziranih bolnikov in nekateri zaposleni. Na oddelku izvajajo potrebne ukrepe, ki med drugim zajemajo poostren higienski režim, izoliranje obolelih ter prepoved obiskov.

Zaradi povečanega povpraševanja po cepljenju proti gripi so preverili možnost dodatnega nakupa cepiva in dodatnih 7000 odmerkov cepiva bi lahko predvidoma prejeli v dveh tednih.

NIJZ vsako leto po koncu sezone gripe prejme naročila za cepivo proti gripi od izvajalcev cepljenja za naslednjo sezono. Cepivo proti gripi naročijo glede na naročila izvajalcev cepljenja, s tem da se upoštevajo tudi pretekle sezone. Vsako leto naročijo tudi nekaj dodatnega cepiva. Tako je bilo letos do sedaj naročenih dodatnih 15.000 odmerkov cepiva.

Predstavnica NIJZ Eva Grilc je pojasnila, da so v letošnji sezoni porabili že okoli 97.000 odmerkov cepiv proti gripi, medtem ko se je lani cepilo okoli 62.000 ljudi, kar so trije odstotki prebivalstva. Nekaj več kot polovica cepljenih je bilo kroničnih bolnikov (31.620). Cepilo se je 3631 zdravstvenih delavcev in 96 nosečnic. Nekoliko višji odstotek precepljenih je bil lani v starostni skupini starejših od 65 let, v kateri se je cepilo 10,5 odstotka ljudi.

Zaradi višje precepljenosti letos so nekaterim izvajalcem že pošle zaloge cepiva in so pri NIJZ naročili nove. Tisti, ki so jih naročili do srede, jih danes že imajo, je pojasnila Grilčeva. Tistim, ki so jih naročili danes, pa bo NIJZ zagotovil cepiva v najkrajšem možnem času.

Zjutraj še 2300 cepiv, sedaj so pošla

Danes zjutraj so imeli na NIJZ na zalogi 2300 cepiv, sedaj pa so zaloge - kot rečeno - pošle. V zadnjih dneh so jih izdali 1300 na dan. Grilčeva meni, da imajo dovolj cepiv, da bodo v prihodnjih dneh zadostili novim naročilom.

Sicer pa po besedah Eve Grilc letošnja sezona gripe ne kaže posebnosti in je primerljiva z drugimi državami v Evropi. Število obolelih narašča, pojavljata se virus gripe A in B, pri čemer je bistveno več virusa A. Pojavljata se oba podtipa virusa A, to sta H1N1 in H3N2.

Da se je letos za cepljenje proti gripi odločilo več ljudi, je po mnenju Grilčeve posledica več dejavnikov. Po njenem mnenju bi lahko bila to tudi posledica "lekcije" iz lanske sezone gripe, ki je bila zelo težka in so precej obolevali starejši s kroničnimi boleznimi, ki so bili pogosteje tudi hospitalizirani.

Ob tem je dejala, da je še vedno čas za cepljenje. Ponavadi se ljudje cepijo do konca februarja.

V programu cepljenja in zaščite z zdravili je cepljenje proti gripi posebej priporočljivo za kronične bolnike. To so osebe, ki imajo kronične bolezni obtočil, dihal, sečil, jeter, metabolne bolezni, nekatere živčno-mišične in vezivne bolezni, rakava obolenja, nekatere bolezni krvi in krvotvornih organov, bolezni, ki slabijo imunski odziv, in otroci, ki so dlje časa zdravljeni z salicilati.

Poleg te skupine pa je cepljenje proti gripi priporočeno tudi zdravim osebam, starim 65 let in več, otrokom, starim od šestih mesecev do dveh let, in nosečnicam, ker je pojavljanje zapletov bolezni v teh skupinah bolj pogosto kot v ostali populaciji.

Večina ljudi se proti gripi cepi do konca februarja. (Foto: iStock)

Gripa razsaja tudi v sosednjih državah

V sosednjih državah je stanje z gripo podobno kot pri nas. V Avstriji je pozitivnih 60 odstotkov testiranih vzorcev, prav tako na Hrvaškem. V Italiji je bilo pozitivnih 78 odstotkov testiranih vzorcev. Tudi drugod po Evropi, v ZDA in Kanadi se je število obolelih za gripo povečalo. Po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) je gripa v porastu predvsem v državah na severu, jugu in zahodu Evrope.

S pomanjkanjem cepiv proti gripi se srečujejo tudi v Avstriji in na Hrvaškem. V Avstriji je zmanjkalo štirivalentnega cepiva proti gripi veledrogeristom, tako da jih ne morejo več dobavljati lekarnam. Nekatere lekarne imajo cepivo še vedno na zalogi.

Tudi v hrvaških zdravstvenih ustanovah so porabili že vse zaloge cepiva proti gripi, posamezne odmerke cepiva pa je še možno dobiti pri družinskih zdravnikih, je v torek dejal vodja službe za epidemiologijo nalezljivih bolezni v hrvaškem zavodu za javno zdravstvo Bernard Kaić. Na Hrvaškem so sicer letos zagotovili 295.000 odmerkov cepiva proti gripi.

Gripa razsaja tudi v sosednjih državah in čez lužo. (Foto: iStock)

Letošnji izbruh gripe v ZDA hitrejši in močnejši kot ponavadi

Ameriški Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) opozarja Američane, da je letošnji izbruh gripe hitrejši in močnejši kot ponavadi in da dobiva razsežnosti epidemije. Letošnji izbruh je v ZDA doživel vrhunec mesec dni prej kot ponavadi in zdravstvene ustanove so pod velikim pritiskom.

Strokovnjaki menijo, da je hitrejši izbruh gripe povezan s slabim vremenom v času povečanih prazničnih potovanj, kar je virusu omogočilo lažje, hitrejše in daljše kroženje. Letos je več primerov okužb z virusom A oziroma podtipom virusa A H3N2, ki je hujši od drugih in ga je težje omejiti.

Ob vsem tem pa letos cepivo, ki je dostopno širši javnosti, ni tako učinkovito. Po nekaterih študijah naj bi bilo cepivo učinkovito le v desetih odstotkih. Ta številka prihaja iz Avstralije.

Washington Post ob opozarjanju pred gripo opisuje primer 21-letnega trenerja fitnesa Kylera Baughmana iz Pensilvanije, ki je pred prazniki zbolel za gripo in mislil, da jo bo preležal. Po božiču pa se mu je stanje poslabšalo in so ga sprejeli na zdravljenje v Pittsburgh, vendar je bilo prepozno in 28. decembra je umrl zaradi odpovedi delovanja organov po šoku, ki ga je povzročila gripa.

Statistika CDC kaže, da v zadnjem desetletju zaradi zapletov ob gripi umre na leto 650.000 ljudi, v desetletju prej pa je bilo povprečje veliko manjše, nekje od 250.000 do 500.000.

Večina ljudi, ki zboli za gripo, praviloma še vedno ozdravi po nekaj dnevih ali v do dveh tednih. Nekaterim pa se stanje zaplete s pljučnico in drugimi infekcijami ali odpovedmi organov.

Kljub temu, da cepivo morda letos ni tako zelo učinkovito proti gripi, pa CDC Američanom priporoča, naj se cepijo in če vseeno zbolijo, naj poiščejo zdravstveno pomoč, preden bo prepozno.