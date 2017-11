Na smrt bolni v Avstraliji se bodo lahko zatekli k evtanaziji

Avstralska zvezna država Viktorija je kot prva od avstralskih zveznih držav danes sprejela zakon o evtanaziji. Po več kot 100 ur razprave je spodnji dom parlamenta v Melbournu izglasoval zakon, ki na smrt bolnim bolnikom v primeru, da trpijo neznosne bolečine, od sredine leta 2019 dovoljuje zakonit nakup sredstev za pomoč pri smrti.

Da bi izključili morebitne zlorabe, bo evtanazija povezana z izpolnitvijo 68 pogojev. Pogoji so med drugim, da so na smrt bolni večino svojega življenja preživeli v Viktorji, da so stari najmanj 18 let in da imajo največ šest mesecev življenja pred sabo. Prav tako bo treba predložiti strokovno mnenje dveh različnih zdravnikov in pred specialistom najmanj trikrat verodostojno potrditi, da si dejansko želijo umreti.

Zakon bo začel veljati, ko bo zeleno luč zanj dal tudi guverner Viktorije.

Gre za zgodovinsko odločitev, je dejal ministrski predsednik Viktorije. (Foto: iStock)

Zgornji dom parlamenta je ustrezen zakon sprejel minuli teden. Ministrski predsednik Viktorije Daniel Andrews je dejal, da gre za "zgodovinsko odločitev". "Gre za politiko najboljšega," je po koncu teden dni trajajoče razprave dejal Andrews.

Viktorija, ki ima nekaj manj kot šest milijonov prebivalcev, je druga največja avstralska zvezna država. Z današnjo odločitvijo je postala prva zvezna država, ki dovoljuje evtanazijo. Pred več kot 20 leti je Severni teritorij že sprejel evtanazijo, a ne gre za zvezno državo. Po dveh letih je nato avstralski parlament to razveljavil. V vmesnem času so lahko bili na smrt bolni deležni evtanazije.