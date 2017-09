Najpogostejše poškodbe košarkarjev

Zvin gležnja Vlatka Čančarja na pripravljalni tekmi, zvin prstov Anthonyja Randolpha na Finskem, zvin gležnja Luke Dončiča in krči Gorana Dragiča v finalu, so na srečo edine poškodbe evropskih prvakov. Kar kaže na to, kako dobro psihično in fizično pripravljeni so bili fantje na prvenstvu, pravita njihov zdravnik in fizioterapevt.