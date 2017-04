Nekaj kave vendarle ne škodi

Nekaj skodelic kave ne škodi. (Foto: Thinkstock)

Strokovnjaki se že dolgo prerekajo, koliko kave je še primerno in zdravo uživati in kaj nam kava doprinese k zdravju, če sploh kaj. Tako so vedno znova na voljo nove študije.

Skupina strokovnjakov je znova pritrdila tistim, ki zagovarjajo, da je kava zdrava.

Pregledali so več kot 740 študij in tako so znanstveniki iz mednarodnega inštituta za znanost ugotovili, da pitje do štirih skodelic kave - 400 mg - ne predstavlja nikakršnega tveganja za zdravje odraslega človeka, če seveda ni količina vsakodnevno presežena.

Prav tako so ugotovili, da manjše količine kave ne vplivajo negativno niti na nosečnice ali mlajše osebe.

Ameriška študija se je osredotočala na pet učinkov kofeina na zdravje, med drugim toksičnost in vpliv na kosti, srce, možgane in reproduktivne organe. Pregledali so vse študije od leta 2001 do 2015.

So pa opozorili, da številni količino nevedoč presežejo, saj lahko kavo oziroma kofein vsebuje tudi določena hrana ali pijača. Kofein je tako lahko tudi v čaju, temni čokoladi, v gaziranih sokovih, pa tudi v nekaterih zdravilih.