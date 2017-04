Neutolažljivi jok dojenčka zna starše pahniti v hudo stisko

Mladi starši se lahko zaradi neutolažljivo jokajočih dojenčkov in neprespanih noči znajdejo v hudi stiski. Vzrokov, zakaj dojenček joka, je veliko. 10 do 15 odstotkov otrok pa joka ne glede na to, kaj starši storijo. Kot pravijo pediatri, je zato pomembno, da si starši ne očitajo, da so sami krivi za to.