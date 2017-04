Kritiki zaskrbljeni: alkohol in šport ne gresta skupaj

Alkohol si spet utira pot na športne tekme v Sloveniji. Zakonski spremembi, ki to predvideva, kaže dobro, sprejeta bo verjetno maja ali junija.





Otroci in mladostniki imajo pravico odraščati v okolju, ki je v največji možni meri zavarovano pred negativnimi posledicami pitja alkohola. NIJZ

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so zaradi tega zaskrbljeni. Ponoven prižig zelene luči za prodajo alkohola na športnih prireditvah se jim zdi korak nazaj. Slovenija, poudarjajo, je namreč s prepovedjo, ki je v veljavo stopila leta 2003, sledila dokazano učinkovitim ukrepom za zmanjševanje škodljivih posledic rabe alkohola, ki so jih pred nami vpeljali tudi drugje po svetu.



"Omejevanje dostopnosti alkohola je eden izmed dokazano najbolj učinkovitih ukrepov alkoholne politike. Mednje spada tudi prepoved prodaje in ponudbe alkohola na športnih prireditvah. Športne prireditve so mesta, kjer je zaradi pitja alkoholnih pijač večje tveganje nesreč in nasilja ter hujših kršitev javnega reda in miru," so zapisali. In dodali, da šport in pitje alkoholnih pijač pač nista združljiva. V Sloveniji, kjer je breme alkohola med največjimi v svetu, bi se morali še posebej zavedati problema, dodajajo.



Z novelo zakona bi na športnih prireditvah dopustili točenje piva in vina, močnejših pijač pa ne. (Foto: Thinkstock)

Pobudo za spremembo zakona je marca vložil poslanec SMC Jani Möderndorfer; pridobil je podporo večjega dela poslanskih kolegov iz največje vladne stranke ter nekaj poslancev DeSUS.



Tako restriktivno ureditev kot pri nas imajo v Evropi le redki, pravi, sprememba pa bi koristila klubom. Za manjše bi bila prodaja alkohola dodaten vir zaslužka, večji pa bi s tem reševali mladinski pogon. "Vsi ugotavljajo isti problem. Organizirajo dogodek, pa od tega nimajo nič. Imajo pa vsi gostinci, ki so v okolici," je takrat povedal za oddajo 24UR.



Dejstvo namreč je, da smo kljub restriktivni ureditvi bili priča izgredom, navijači pa pogosto pijejo pred stadioni in dvoranami. "Opozoril bi, da se je potrebno zavedati, da je alkohol že danes prisoten v neposredni bližini športnih prireditev, le da organizator na to nima nikakršnega vpliva, posledice pa vsekakor občuti. Organizator, ki je pravno in finančno odgovoren za vse vidike prireditve, pa bi po novi ureditvi imel vse pristojnosti tudi za prodajo oziroma ponudbo alkoholnih pijač," pa je zapisal v obrazložitvi zakonskega predloga. Ta tudi predvideva, da bi se o dodatnem omejevanju ponudbe in prodaje alkoholnih pijač odločili glede na stopnjo tveganja.



Nekaj omejitev bi sicer pustili. Tako bi, na primer, dovolili le prodajo pijač do 15 volumenskih odstotkov, kot sta pivo in vino, močnejših pa ne. Organizatorji bi morali tudi pridobiti dovoljenje po vzoru novega zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov. V primeru hujše kršitve zakona, kot je prodaja mladoletnim osebam, bi jim ga za nekaj mesecev odvzeli.



In če kritike skrbi, da bi vrnitev alkohola na tekmah povzročila še več huliganskega nasilja, je Möderndorfer prepričan o nasprotnem. "Z novelo želimo spremeniti kulturo uživanja alkoholnih pijač na prireditvah nasploh. Država bi s to novelo dobila pregled nad prodajo oziroma uporabo alkoholnih pijač na javnih prireditvah, organizatorji in gostinci pa bi morali nase prevzeti odgovornost za morebitne kršitve," je pojasnil.



Möderndorfer, ki je predsednik Košarkarskega kluba Olimpija Ljubljana, katerega glavni sponzor je Pivovarna Union, je s podobnim predlogom poskusil že pred dvema letoma, ko je bil še v opoziciji, in pogorel.